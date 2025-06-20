УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5130 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсона
394 0

Окупанти вдарили з артилерії по Херсону: постраждали дві людини

Дві людини постраждали через обстріли РФ ввечері 20 червня

Ввечері 20 червня російські окупанти вдарили з артилерії по Херсону. Зазнали поранень двоє чоловіків.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, 45 та 47 років. Їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами", - розповіли в ОВА.

Наразі медики дообстежують постраждалих.

Дивіться також: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: 14 людей поранено, із них три - працівники ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (31036) Херсон (3634) Херсонська область (6245) Херсонський район (613)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 