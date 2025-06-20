394 0
Окупанти вдарили з артилерії по Херсону: постраждали дві людини
Ввечері 20 червня російські окупанти вдарили з артилерії по Херсону. Зазнали поранень двоє чоловіків.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, 45 та 47 років. Їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами", - розповіли в ОВА.
Наразі медики дообстежують постраждалих.
