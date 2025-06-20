РУС
Оккупанты ударили из артиллерии по Херсону: пострадали два человека

Два человека пострадали в результате обстрелов РФ вечером 20 июня

Вечером 20 июня российские оккупанты ударили из артиллерии по Херсону. Получили ранения двое мужчин.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие обстрела пострадали двое мужчин, 45 и 47 лет. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами", - рассказали в ОВА.

Сейчас медики дообследуют пострадавших.

