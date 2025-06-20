394 0
Оккупанты ударили из артиллерии по Херсону: пострадали два человека
Вечером 20 июня российские оккупанты ударили из артиллерии по Херсону. Получили ранения двое мужчин.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие обстрела пострадали двое мужчин, 45 и 47 лет. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами", - рассказали в ОВА.
Сейчас медики дообследуют пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль