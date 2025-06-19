Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: 14 человек ранены, трое из них - сотрудники ГСЧС. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки от вражеских комбинированных атак страдали Херсон, Антоновка, Садовое, Станислав, Камышаны, Белозерка, Зеленовка, Новодмитровка, Приднепровское, Дарьевка, Берислав, Змеевка, Новокаиры, Новорайск, Одрадокаменка, Николаевка, Бургунка, Тягинка, Львовский, Ольговка и Золотая Балка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
По Камышанам оккупанты били из артиллерии. Ранен 47-летний местный житель. У него минно-взрывная травма и повреждение левого глаза. Пострадавшего доставили в больницу.
В медучреждение обратился 69-летний житель Антоновки. С дрона российские военные сбросили взрывчатку на его квартиру. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения туловища, правого плеча и предплечья.
В Херсоне из-за атаки дрона ранена 24-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму и контузию.
FPV-дронами российские военные нанесли удар по Ромашково. Пострадал 26-летний мужчина, который получил взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочное ранение левого бедра.
В Бериславе в результате дроновой атаки ранена 57-летняя женщина.
Пострадали и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В Белозерке российские оккупанты совершили атаки FPV-дронами по зданию пожарного депо. В результате попаданий травмировались трое спасателей: 38-летний водитель, 31-летний старший водитель и 24-летний пожарный-спасатель. У всех диагностировали взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и контузии. Пострадавших транспортировали для осмотра в медицинское учреждение.
Также вражескими обстрелами повреждены четыре частных дома и гараж с двумя автомобилями экстренной медицинской помощи.
Российская армия не прекращает обстреливать жилые кварталы Херсона и его ближайшего пригорода - Антоновки. Под прицелом были автомобили, частные и многоэтажные дома, общежития и учебные заведения. Обстрелы велись из артиллерии и беспилотников.
Из артиллерии россияне били по Дарьевке, там повреждены два автомобиля.
В Змиевке вражескими атаками дронов и минометным обстрелом повреждены четыре частных дома.
В Херсоне в результате артиллерийских ударов получили повреждения три многоквартирных дома.
Оккупанты атаковали и инфраструктурные объекты города. В результате артиллерийского обстрела микрорайона "Корабел" поврежден газопровод.
В Новодмитровке из-за артиллерийского обстрела повреждено общежитие и произошел пожар.
В Бериславском районе также зафиксированы масштабные обстрелы населенных пунктов. В частности, в Отрадокаменке вражескими FPV-дронами и минометными обстрелами поврежден частный дом. Кроме этого, российские войска атаковали села Николаевка, Бургунка, Тягинка, Львовское и Ольговка, используя FPV-дроны, минометы, а также реактивные системы залпового огня.
В Вировке Тягинской территориальной громады местный житель получил осколочные ранения правого предплечья и левой голени при попытке самостоятельно обезвредить найденный дрон. Во время манипуляций с устройством разорвался неизвестный взрывной механизм. Бригадой экстренной медицинской помощи пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь на месте, однако от госпитализации он отказался.
