Россияне атаковали автомобиль Белозерской администрации в Херсонской области: ранен сотрудник. ФОТОрепортаж
Утром 19 июня российские войска нанесли удар беспилотником по автомобилю Белозерской поселковой военной администрации в Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки ранен 46-летний работник администрации. Его госпитализировали со взрывной травмой и сотрясением головного мозга. Также в результате удара поврежден служебный автомобиль.
