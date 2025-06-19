РУС
Россияне атаковали автомобиль Белозерской администрации в Херсонской области: ранен сотрудник. ФОТОрепортаж

Утром 19 июня российские войска нанесли удар беспилотником по автомобилю Белозерской поселковой военной администрации в Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки ранен 46-летний работник администрации. Его госпитализировали со взрывной травмой и сотрясением головного мозга. Также в результате удара поврежден служебный автомобиль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: враг ударил по 14 населенным пунктам, 13 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

