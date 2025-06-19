Росіяни атакували авто Білозерської адміністрації на Херсонщині: поранено працівника. ФОТОрепортаж
Уранці 19 червня російські війська завдали удару безпілотником по автомобілю Білозерської селищної військової адміністрації в Херсонській області.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Унаслідок атаки поранено 46-річного працівника адміністрації. Його шпиталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку. Також внаслідок удару пошкоджено службовий автомобіль.
