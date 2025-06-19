УКР
Новини Фото обстріли Херсонщини
459 0

Росіяни атакували авто Білозерської адміністрації на Херсонщині: поранено працівника. ФОТОрепортаж

Уранці 19 червня російські війська завдали удару безпілотником по автомобілю Білозерської селищної військової адміністрації в Херсонській області.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки поранено 46-річного працівника адміністрації. Його шпиталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку. Також внаслідок удару пошкоджено службовий автомобіль.

РФ атакувала авто адміністрації на Херсонщині
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог вдарив по 14 населених пунктах, 13 людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

обстріл (31008) Херсонська область (6237) Херсонський район (609) Білозерка (81)
