Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: 14 людей поранено, із них три - працівники ДСНС. ФОТОрепортаж

Минулої доби від ворожих комбінованих атак потерпали Херсон, Антонівка, Садове, Станіслав, Комишани, Білозерка, Зеленівка, Новодмитрівка, Придніпровське, Дар'ївка, Берислав, Зміївка, Новокаїри, Новорайськ, Одрадокам'янка, Миколаївка, Бургунка, Тягинка, Львове, Ольгівка та Золота Балка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

По Комишанах окупанти били з артилерії. Поранено 47-річного місцевого жителя. У нього мінно-вибухова травма та пошкодження лівого ока. Постраждалого доставили до лікарні.

До медзакладу звернувся 69-річний житель Антонівки. З дрона російські військові скинули вибухівку на його помешкання. Внаслідок вибуху чоловік зазнав уламкових поранень тулуба, правого плеча та передпліччя.

У Херсоні через атаку дрона поранено 24-річну жінку. Вона отримала мінно-вибухову травму та контузію.

FPV-дронами російські військові завдали удару по Ромашковому. Постраждав 26-річний чоловік, який дістав вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, контузію та осколкове поранення лівого стегна.

У Бериславі внаслідок дронової атаки поранено 57-річну жінку.

Постраждали й працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У Білозерці російські окупанти здійснили атаки FPV-дронами по будівлі пожежного депо. Внаслідок влучань травмувалися троє рятувальників: 38-річний водій, 31-річний старший водій та 24-річний пожежник-рятувальник. У всіх діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Постраждалих транспортували для огляду до медичного закладу.

Також ворожими обстрілами пошкоджено чотири приватні будинки та гараж із двома автомобілями екстреної медичної допомоги.

Російська армія не припиняє обстрілювати житлові квартали Херсону та його найближчого передмістя – Антонівки. Під прицілом були автомобілі, приватні та багатоповерхові будинки, гуртожитки та навчальні заклади. Обстріли велися з артилерії та безпілотників.

Із артилерії росіяни били по Дар'ївці, там пошкоджено два автомобілі.

У Зміївці ворожими атаками дронів та мінометним обстрілом пошкоджено чотири приватні будинки.

У Херсоні в результаті артилерійських ударів зазнали пошкоджень три багатоквартирні будинки.

Окупанти атакували й інфраструктурні об'єкти міста. Внаслідок артилерійського обстрілу мікрорайону "Корабел" пошкоджено газопровід.

У Новодмитрівці через артилерійський обстріл пошкоджено гуртожиток та відбулася пожежа.

У Бериславському районі також зафіксовано масштабні обстріли населених пунктів. Зокрема, в Одрадокам'янці ворожими FPV-дронами та мінометними обстрілами пошкоджено приватний будинок. Окрім цього, російські війська атакували села Миколаївка, Бургунка, Тягинка, Львове та Ольгівка, використовуючи FPV-дрони, міномети, а також реактивні системи залпового вогню.

У Вірівці Тягинської територіальної громади місцевий житель отримав осколкові поранення правого передпліччя та лівої гомілки при спробі самостійно знешкодити знайдений дрон. Під час маніпуляцій із пристроєм розірвався невідомий вибуховий механізм. Бригадою екстреної медичної допомоги потерпілому надано необхідну медичну допомогу на місці, проте від госпіталізації він відмовився.

