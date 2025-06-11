Воду в Херсоне будут подавать по графику из-за отключения электроэнергии

В Херсоне из-за удара РФ по объекту энергетики временно будут подавать воду по графику.

Об этом сообщил глава ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за обесточивания, вызванного российскими атаками, вода в Херсоне будет подаваться по графику - с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00", - говорится в сообщении.

Графики подачи воды будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.

Также возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ атаковали важный энергетический объект на Херсонщине, в результате чего возникла сложная ситуация со светом.

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