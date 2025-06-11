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Новости Удары по энергетике
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Воду в Херсоне будут подавать по графику из-за отключения электроэнергии

В Херсоне будут подавать воду по графику. В чем причина

В Херсоне из-за удара РФ по объекту энергетики временно будут подавать воду по графику.

Об этом сообщил глава ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за обесточивания, вызванного российскими атаками, вода в Херсоне будет подаваться по графику - с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00", - говорится в сообщении.

Графики подачи воды будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.

Также возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ атаковали важный энергетический объект на Херсонщине, в результате чего возникла сложная ситуация со светом.

Читайте также: РФ нанесла удар по энергообъекту в Херсонской области. Нужно подготовиться к длительному отсутствию света

Автор: 

Херсон (2900) водоснабжение (723) вода (920) Херсонская область (4899) Херсонский район (362)


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От халепа (зелена)
Відосікамі ж не напоишь людей - как бы так Найвеличнише ИБД показать, что б элохторат проникся ...
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11.06.2025 16:30 Ответить
 
 