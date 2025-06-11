Воду в Херсоне будут подавать по графику из-за отключения электроэнергии
В Херсоне из-за удара РФ по объекту энергетики временно будут подавать воду по графику.
Об этом сообщил глава ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за обесточивания, вызванного российскими атаками, вода в Херсоне будет подаваться по графику - с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00", - говорится в сообщении.
Графики подачи воды будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.
Также возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек.
Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ атаковали важный энергетический объект на Херсонщине, в результате чего возникла сложная ситуация со светом.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відосікамі ж не напоишь людей - как бы так Найвеличнише ИБД показать, что б элохторат проникся ...