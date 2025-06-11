Воду в Херсоні подаватимуть за графіком через знеструмлення

У Херсоні через удар РФ по об'єкту енергетики тимчасово подаватимуть воду за графіком.

Про це повідомив глава МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

"Через знеструмлення, спричинене російськими атаками, вода у Херсоні подаватиметься за графіком – з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00", - йдеться в повідомленні.

Графіки подачі води діятимуть до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Також можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що війська РФ атакували важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині, внаслідок чого виникла складна ситуація зі світлом.

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