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Новини Удари по енергетиці
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Воду в Херсоні подаватимуть за графіком через знеструмлення

У Херсоні подаватимуть воду за графіком. В чому причина

У Херсоні через удар РФ по об'єкту енергетики тимчасово подаватимуть воду за графіком.

Про це повідомив глава МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

"Через знеструмлення, спричинене російськими атаками, вода у Херсоні подаватиметься за графіком – з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00", - йдеться в повідомленні.

Графіки подачі води діятимуть до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Також можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що війська РФ атакували важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині, внаслідок чого виникла складна ситуація зі світлом.

Читайте: Через атаки РФ за два місяці сталося понад 1200 порушень роботи енергомереж,- Міненерго

Автор: 

Херсон (3445) водопостачання (839) вода (1184) Херсонська область (5888) Херсонський район (369)


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От халепа (зелена)
Відосікамі ж не напоишь людей - как бы так Найвеличнише ИБД показать, что б элохторат проникся ...
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11.06.2025 16:30 Відповісти
 
 