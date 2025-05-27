Через атаки РФ за два місяці сталося понад 1200 порушень роботи енергомереж,- Міненерго

Внаслідок російських обстрілів сталося понад 1200 порушень функціонування енергомереж за останніх два місяці.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило Міністерство енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не полишає спроб уразити комбінованими ударами енергетику України. Тільки з 25 березня 2025 року відбулося більше 1200 порушень функціонування енергомереж внаслідок агресії рф. 70 інцидентів – в секторі нафти і газу, 11 – у вугільному",- розповіли у відомстві.

У міністерстві заначили, що Україна досі потребує енергетичного обладнання і комплектуючих для того, щоб підготувати систему до проходження наступного осінньо-зимового періоду.

Окрім цього, у Міненерго розповіли, що Фонд підтримки енергетики України став ефективним інструментом надання міжнародними донорами допомоги українській енергетиці.

"Станом на травень 2025 року анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1,1 млрд євро, він об’єднав 33 донори з 22 країн, серед яких - держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації", - розповіли у міністерстві.

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