Україна отримає від Світового банку $70 мільйонів для підтримки енергосистеми, - Шмигаль
Світовий банк надасть Україні 70 млн доларів для підтримки стабільного функціонування енергосистеми.
Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідну угоду підписали сьогодні (25 квітня, - ред) у Вашингтоні з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде", - розповів прем'єр.
За словами Шмигаля, ці кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго".
"Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість", - наголосив Шмигаль.
Наостанок глава уряду висловив вдячність Світовому банку та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України, який зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок російських обстрілів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не знаю як, а в болгарського слона розуму виявилось більше ніж в зеленого.
і взагалі ніхто не розлядав план побудувати в Україні один величезний реактор на всю країну?
ну шо б кацапнявим ракетам і дронам не треба було маячнею займатися на куда летіти, а всі в одну точку?