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Новини Відновлення енергосистеми
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Україна отримає від Світового банку $70 мільйонів для підтримки енергосистеми, - Шмигаль

Світовий банк надасть Україні гроші для підтримки енергосистеми

Світовий банк надасть Україні 70 млн доларів для підтримки стабільного функціонування енергосистеми.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідну угоду підписали сьогодні (25 квітня, - ред) у Вашингтоні з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде", - розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, ці кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго".

"Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість", - наголосив Шмигаль.

Наостанок глава уряду висловив вдячність Світовому банку та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України, який зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

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Автор: 

Світовий банк (817) допомога (8357) енергетика (2597) Шмигаль Денис (4576)


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добре, а щє кращє вбухати величезну кількість грошей в болгарський кацапнявий іржавий реактор.
не знаю як, а в болгарського слона розуму виявилось більше ніж в зеленого.
і взагалі ніхто не розлядав план побудувати в Україні один величезний реактор на всю країну?
ну шо б кацапнявим ракетам і дронам не треба було маячнею займатися на куда летіти, а всі в одну точку?
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26.04.2025 00:54 Відповісти
 
 