Україна отримає від Світового банку $70 мільйонів для підтримки енергосистеми, - Шмигаль

Світовий банк надасть Україні 70 млн доларів для підтримки стабільного функціонування енергосистеми.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідну угоду підписали сьогодні (25 квітня, - ред) у Вашингтоні з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде", - розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, ці кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго".

"Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість", - наголосив Шмигаль.

Наостанок глава уряду висловив вдячність Світовому банку та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України, який зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

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