Украина получит от Всемирного банка $70 миллионов для поддержки энергосистемы, - Шмыгаль

Всемирный банк предоставит Украине 70 млн долларов для поддержания стабильного функционирования энергосистемы.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответствующее соглашение подписали сегодня (25 апреля, - ред) в Вашингтоне с руководящим директором Всемирного банка Анной Бьерде", - рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, эти средства будут использованы для приобретения систем хранения энергии компанией "Укргидроэнерго".

"Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую устойчивость", - подчеркнул Шмыгаль.

Напоследок глава правительства выразил благодарность Всемирному банку и всем партнерам за поддержку энергетического сектора Украины, который получил существенные повреждения в результате российских обстрелов.

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