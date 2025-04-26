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Новости Восстановление энергосистемы
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Украина получит от Всемирного банка $70 миллионов для поддержки энергосистемы, - Шмыгаль

Всемирный банк предоставит Украине деньги для поддержки энергосистемы

Всемирный банк предоставит Украине 70 млн долларов для поддержания стабильного функционирования энергосистемы.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Соответствующее соглашение подписали сегодня (25 апреля, - ред) в Вашингтоне с руководящим директором Всемирного банка Анной Бьерде", - рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, эти средства будут использованы для приобретения систем хранения энергии компанией "Укргидроэнерго".

"Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую устойчивость", - подчеркнул Шмыгаль.

Напоследок глава правительства выразил благодарность Всемирному банку и всем партнерам за поддержку энергетического сектора Украины, который получил существенные повреждения в результате российских обстрелов.

Читайте также: Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли €1,2 млрд, - Минэнерго

Автор: 

Всемирный Банк (447) помощь (7807) энергетика (2563) Шмыгаль Денис (2688)


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добре, а щє кращє вбухати величезну кількість грошей в болгарський кацапнявий іржавий реактор.
не знаю як, а в болгарського слона розуму виявилось більше ніж в зеленого.
і взагалі ніхто не розлядав план побудувати в Україні один величезний реактор на всю країну?
ну шо б кацапнявим ракетам і дронам не треба було маячнею займатися на куда летіти, а всі в одну точку?
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26.04.2025 00:54 Ответить
Вартість добудови із болгарськими енергоблоками також невідома, оскільки нема оновленого техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).

Попереднє ТЕО, розраховане у 2017 році, закладало вартість будівництва більше 76 мільярда гривень. Зараз ця сума інша.
І Болгарія не має усіх комплектуючих до них.

Hа ХАЕС варто будувати з нуля п'ятий та шостий реактори за технологією, наприклад, американської компанії Westinghouse. Це буде краще, ніж добудовувати болгарські реактори без генерального підрядника - виробника, яким є "Росатом".
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26.04.2025 01:52 Ответить
а скільки вже грошей витрачено-розпилено до коли болгари сказали
"не буде реакторів" - один тільки зелений бог знає...
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26.04.2025 01:59 Ответить
коли тварь щонічно приходить і б'є яйця, які ти зібрав?
то я би їх розсередив, а не в один кошик збирав.
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26.04.2025 02:03 Ответить
І що, $70 мільйонів, на три лопаті для турбини, чи на п'ять? Цього невистачить, навіть, на корпоратив "Укргідроенерго".
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26.04.2025 02:23 Ответить
Якраз на капітальний ремонт енергоблоку яхти ахметова...
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26.04.2025 05:06 Ответить
Не Україна отримає, а Ахметов, Фірташ, Суркіси...
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26.04.2025 06:32 Ответить
 
 