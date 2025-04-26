Украина получит от Всемирного банка $70 миллионов для поддержки энергосистемы, - Шмыгаль
Всемирный банк предоставит Украине 70 млн долларов для поддержания стабильного функционирования энергосистемы.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Соответствующее соглашение подписали сегодня (25 апреля, - ред) в Вашингтоне с руководящим директором Всемирного банка Анной Бьерде", - рассказал премьер.
По словам Шмыгаля, эти средства будут использованы для приобретения систем хранения энергии компанией "Укргидроэнерго".
"Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую устойчивость", - подчеркнул Шмыгаль.
Напоследок глава правительства выразил благодарность Всемирному банку и всем партнерам за поддержку энергетического сектора Украины, который получил существенные повреждения в результате российских обстрелов.
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не знаю як, а в болгарського слона розуму виявилось більше ніж в зеленого.
і взагалі ніхто не розлядав план побудувати в Україні один величезний реактор на всю країну?
ну шо б кацапнявим ракетам і дронам не треба було маячнею займатися на куда летіти, а всі в одну точку?
Попереднє ТЕО, розраховане у 2017 році, закладало вартість будівництва більше 76 мільярда гривень. Зараз ця сума інша.
І Болгарія не має усіх комплектуючих до них.
Hа ХАЕС варто будувати з нуля п'ятий та шостий реактори за технологією, наприклад, американської компанії Westinghouse. Це буде краще, ніж добудовувати болгарські реактори без генерального підрядника - виробника, яким є "Росатом".
"не буде реакторів" - один тільки зелений бог знає...
то я би їх розсередив, а не в один кошик збирав.