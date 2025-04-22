Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины достигли €1,2 млрд, - Минэнерго

За три года существования Фонда поддержки энергетики Украины взносы доноров, среди которых - государства, частные компании, корпорации, международные организации, достигли 1,2 миллиарда евро.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, энергетика является одной из основных целей врага, повреждения получили десятки тысяч объектов энергетической инфраструктуры.

"И Фонд поддержки энергетики стал важным инструментом предоставления международной помощи. Он доказал свою эффективность, ведь ориентирован на быстрое реагирование и решение вопросов с закупкой оборудования. А значит - проведение оперативных и быстрых ремонтов именно тогда, когда энергосистема нуждается в каждом киловатте электроэнергии. Почти все энергетические компании Украины обращались за помощью в Фонд поддержки, получали необходимое оборудование, и продолжают активно сотрудничать", - отметил министр.

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Так, первой страной, поддержавшей инициативу создания Фонда, стала Дания - с взносом 500 тысяч евро. Сейчас анонсированные взносы партнеров в Фонд достигают 1,2 млрд евро, он объединил 33 донора из 22 стран, среди которых - государства, частные компании, корпорации, международные организации.

Сообщается, что помощь получили около 70 украинских энергетических компаний из всех регионов страны. В частности, около 150 000 единиц оборудования уже доставили конечным приобретателям. Приоритет предоставляется оборудованию для восстановления электроснабжения, трансформаторам, генераторам, кабельной продукции, автотехнике и тому подобное.

Галущенко добавил, что сейчас важно продолжать эффективное сотрудничество, не терять темпов и увеличивать взносы в Фонд поддержки энергетики Украины: "Мы должны и в дальнейшем объединить наши усилия, чтобы выстоять уже следующей зимой!".

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Стоит напомнить, что Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. За время своего функционирования он стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере.