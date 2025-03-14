В Болгарии на правительственном уровне готовят решение о продаже Украине реакторов для Хмельницкой АЭС, - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что вскоре будет решение на правительственном уровне в Болгарии относительно заключения договора о продаже Украине реакторов для Хмельницкой АЭС, где будут изложены все аспекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом Галущенко рассказал на заседании Верховной Рады в пятницу.

"Действительно, 10 марта был последний день, когда надо было отчитаться в парламенте Болгарии о результатах переговоров. Благодаря конструктивной части Верховной Рады, которая поддержала соответствующий законопроект, (у нас была) возможность провести соответствующие переговоры в Болгарии", - отметил министр.

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Он отметил, что соответствующий отчет парламенту Болгарии таки был предоставлен.

"Прошлый отчет, который был предоставлен в парламент (в 2024 году) и после которого мы просили продлить разрешение на переговоры, отмечал, что Украина не проявила никакой заинтересованности в реализации этого проекта. На этот раз в отчете подтверждена заинтересованность Украины, очерчены границы договора. Сейчас будет решение уже на правительственном уровне в Болгарии относительно заключения договора, где будут изложены все аспекты", - добавил Галущенко.

Напомним, 13 марта президент Владимир Зеленский подписал закон "О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции".

Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС

В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить у Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов относительно функционирования рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, который позволяет покупку реакторов.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства за сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 - на 25%.

11 февраля парламент поддержал закупку двух реакторов для Хмельницкой АЭС.