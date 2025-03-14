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Новости Реакторы для Хмельницкой АЭС
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В Болгарии на правительственном уровне готовят решение о продаже Украине реакторов для Хмельницкой АЭС, - Галущенко

Галущенко о Хмельницкой АЭС

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что вскоре будет решение на правительственном уровне в Болгарии относительно заключения договора о продаже Украине реакторов для Хмельницкой АЭС, где будут изложены все аспекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом Галущенко рассказал на заседании Верховной Рады в пятницу.

"Действительно, 10 марта был последний день, когда надо было отчитаться в парламенте Болгарии о результатах переговоров. Благодаря конструктивной части Верховной Рады, которая поддержала соответствующий законопроект, (у нас была) возможность провести соответствующие переговоры в Болгарии", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала закупку двух российских реакторов для ХАЭС

Он отметил, что соответствующий отчет парламенту Болгарии таки был предоставлен.

"Прошлый отчет, который был предоставлен в парламент (в 2024 году) и после которого мы просили продлить разрешение на переговоры, отмечал, что Украина не проявила никакой заинтересованности в реализации этого проекта. На этот раз в отчете подтверждена заинтересованность Украины, очерчены границы договора. Сейчас будет решение уже на правительственном уровне в Болгарии относительно заключения договора, где будут изложены все аспекты", - добавил Галущенко.

Напомним, 13 марта президент Владимир Зеленский подписал закон "О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции".

Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС

В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить у Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов относительно функционирования рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, который позволяет покупку реакторов.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства за сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 - на 25%.

11 февраля парламент поддержал закупку двух реакторов для Хмельницкой АЭС.

Автор: 

Болгария (654) Галущенко Герман (257) Хмельницкая АЭС (45)


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Топ комментарии
+21
Уявляю радість болгар, які позбудуться дорогого металобрухту.
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14.03.2025 14:37
+11
Номінація на "аферу століття" заповнена-заявки більше не приймаються!
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14.03.2025 14:39
+9
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14.03.2025 14:46
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Уявляю радість болгар, які позбудуться дорогого металобрухту.
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14.03.2025 14:37 Ответить
Тут у нардепів служок є ще більша радість - https://www.youtube.com/watch?v=M6pDJ1qveMc
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14.03.2025 14:40 Ответить
Номінація на "аферу століття" заповнена-заявки більше не приймаються!
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14.03.2025 14:39 Ответить
Олигархическая мафия тупо разбазаривает бюджет Украины. Война этот спрут только усилила. Хотя он и привел к войне.
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14.03.2025 14:40 Ответить
зєлєнський корупціонний дембєльскій акорд від мародерів-зрадників.. йуди продажні..
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14.03.2025 14:40 Ответить
Просто чекають коли охрінілі від такого щастя болгари із запою вийдуть після святкування
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14.03.2025 14:41 Ответить
а ще можна у кацапів статуєток з гімна накупити.
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14.03.2025 14:44 Ответить
Хтось заробить, що і правнукам вистачить... я навіть знаю хто.
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14.03.2025 14:44 Ответить
"Ось ми заробимо на ЛОХах!!!"
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14.03.2025 14:44 Ответить
Капєц. Українці, схоже вас зробили разом ще раз.
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14.03.2025 14:45 Ответить
І це раз, і ще багато раз. Таких дебілів призначив, ХТО??
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14.03.2025 14:47 Ответить
А чо дебілів? Дебіл це той, хто не розуміє шо робить. А тут чуваки все добре розуміють. Дебіли це якраз ті, хто їх вибрав.
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14.03.2025 14:49 Ответить
Я, не вибирав. Ти, напевне?
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14.03.2025 14:51 Ответить
Нє, я голосував за Пороха і ЄС.
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14.03.2025 14:52 Ответить
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14.03.2025 14:46 Ответить
Нема у баби розуму....
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14.03.2025 15:02 Ответить
как специалист объясняю. нужно провести исследования грунтов, геологи, те карты которые были 40 лет назад не подходят. исследования фундаментов, бетона, арматуры, прочность с нагрузками. это минимум 2 года. заново утвердить проект. обычно на эти работы уходит 4-5 лет. система управления реактором российско-украинская. там все еще на реле и переключателях 70х годов. нужно будет его модернизировать, заказать проект, изготовить, это не быстро и очень дорого. кто сделает турбину? Турбоатом не работает, а ее делать тоже минимум 3 года, потом испытать на стенде, разобрать, отправить, собрать установить 2 года. МАГАТЭ дает добро. по оптимистическим прогнозам - 10 лет. за это время не спеша можно ввести возобновляемые объекты.
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14.03.2025 15:30 Ответить
Це зрада? Чи Галущенко рашист?
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14.03.2025 14:46 Ответить
Окрім Росатома на планеті ніхто не виробляє реактори?
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14.03.2025 14:50 Ответить
Ті які підійдуть до ХАЕС, так. Інакше потрібно переробляти все на ХАЕС, що влетить в копійку і час.
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14.03.2025 14:56 Ответить
А ставити кацапське лайно не влетить в копійку і час? А ставити його не кацапи будуть? А копійка та не піде на підтримку війни? А кацапи вам там все гарно зроблять без діверсій?
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14.03.2025 14:57 Ответить
Це суто технічне питання. На камаз двигун від Дафа чи Рено-магнум, не вчіпиш. А свої емоції засуньте собі в дупу.
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14.03.2025 15:01 Ответить
Ви праві. Чого це я рознервувався. Я сиджу в НЛ. Це вам там зелені по губам водять.
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14.03.2025 15:08 Ответить
Тобто Лана дурна баба для тебе, а від Даф на Камаз движок ну ніяк? Все ясно. Зелене гнойовище в дії.
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14.03.2025 15:12 Ответить
Купити застарілі російські реактори, з тривалого зберігання, монтувати їх власноруч, потім модернізувати під західне паливо...........чи просто купити ******* французькі, канадські, американські і т.п. реактори, отримавши їх технічну підтримку, пільгове фінансування від цих країн, політичну підтримку і т.п.
Що ж краще обрати, навіть не знаю.
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14.03.2025 14:55 Ответить
Ти їх до ХАЕС не впихнеш. Інша конструкція, купа нюансів...
Це як в камаз причепити двигун з якоїсь американської фури. В теорії можливо, але на практиці переробляти в камазі прийдеться все.
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14.03.2025 14:58 Ответить
Немає куди впихати, в ХАЕС від 4 блока, один лише фундамент, а 3 лише будівля. Немає особливо великих фінансових затрат на добудову під інший реактор. Свого часу свої пропозиції давали WestinghouseElectricCompany, та KEPCO, котрі не бачили особливих складнощів в такій роботі.
Звісно це додаткові кошти, але вони будуть ймовірно меншими від усіх майбутніх проблем з паливом.
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14.03.2025 15:07 Ответить
рішення про продаж Україні реакторі приймалося в "куйлостане"
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14.03.2025 15:02 Ответить
А де подівались усі зелохи,які по версії нелоха усі презеденти,їхньої думки про це не спитали?
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14.03.2025 15:05 Ответить
Zрада? Чи шахєр-махєр, хороший гешефт
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14.03.2025 15:06 Ответить
Значить ЗАЕС віддадуть кацапам....
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14.03.2025 15:09 Ответить
Одне дуже важливе питання -
Де брати запчастини для ремонту цих енергоблоків впродовж їх строку служби в декілька десятків років? На московії?
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14.03.2025 15:15 Ответить
очередна афера...
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14.03.2025 15:51 Ответить
Думаю не лоха Болгары теперь орденом наградят за продажу этого мусора. Заслужил.
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14.03.2025 17:24 Ответить
 
 