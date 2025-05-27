Из-за атак РФ за два месяца произошло более 1200 нарушений работы энергосетей, - Минэнерго
Вследствие российских обстрелов произошло более 1200 нарушений функционирования энергосетей за последние два месяца.
Об этом в соцсети фейсбук сообщило Министерство энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг не оставляет попыток поразить комбинированными ударами энергетику Украины. Только с 25 марта 2025 года произошло более 1200 нарушений функционирования энергосетей в результате агрессии РФ. 70 инцидентов - в секторе нефти и газа, 11 - в угольном",- рассказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что Украина до сих пор нуждается в энергетическом оборудовании и комплектующих для того, чтобы подготовить систему к прохождению следующего осенне-зимнего периода.
Кроме этого, в Минэнерго рассказали, что Фонд поддержки энергетики Украины стал эффективным инструментом предоставления международными донорами помощи украинской энергетике.
"По состоянию на май 2025 года анонсированные взносы партнеров в Фонд достигают более 1,1 млрд евро, он объединил 33 донора из 22 стран, среди которых - государства, частные компании, корпорации, международные организации", - рассказали в министерстве.
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