РФ вдарила по енергооб’єкту на Херсонщині. Треба підготуватися до тривалої відсутності світла

На Херсонщині російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт, тому ситуація з електропостачанням складна.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна. російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону", - йдеться в повідомленні.

Наразі, за словами Прокудіна, спрогнозувати термін робіт неможливо.

"Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", - додав він.

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