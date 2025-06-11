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Новини обстріли Херсонщини Удари по енергетиці Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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РФ вдарила по енергооб’єкту на Херсонщині. Треба підготуватися до тривалої відсутності світла

Проблеми зі свтілом фіксують на Херсонщині. РФ вдарила по енергетиці

На Херсонщині російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт, тому ситуація з електропостачанням складна.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна. російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону", - йдеться в повідомленні.

Наразі, за словами Прокудіна, спрогнозувати термін робіт неможливо.

"Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", - додав він.

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Проблеми зі свтілом фіксують на Херсонщині. РФ вдарила по енергетиці

Автор: 

енергетика (2617) електроенергія (6261) Херсонська область (5888)


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Ударів у відповідь по енергооб"єктах нацистскої россії не буде. А то мешканці мордора залишатся без світла. Вийдуть з зони комфорту. Жесть.
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11.06.2025 14:49 Відповісти
Були б ми кацапами, давно вже лупили б. На щастя не є.
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11.06.2025 15:00 Відповісти
Лупити просто нічим, якщо вже чесно.
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11.06.2025 15:06 Відповісти
наші 20-и кілограмові дрони НЕ ПРОБИВАЮТЬ капітальні будівлі.
тільки вибухові чи легкозаймисті речовини на відкритому повітрі і все.
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11.06.2025 15:09 Відповісти
Так вдарили ж... По тій же "своїй" Херсонщині.
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11.06.2025 15:16 Відповісти
Краще скажіть скільки встигли розкрасти на "захисті" енергооб'єкту від дронів?
Бо не вірю, що справа Мустафи Найєма померла...
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11.06.2025 15:07 Відповісти
Трамп також додав, що раніше, коли йому вдавалося наближати прогрес щодо України, ситуація ускладнювалась через нові удари по об'єктах, що, на його думку, не повинні були ставати цілями. Джерело: https://censor.net/ua/n3557304

Просто не можу тут це не згадати
Тобто дебіл з ФША гадає , що знищення кацапських бомберів , що знищують нашу цивільну інфраструктуру -віддаляє мир

А от знищення наших цивільних об'єктів - наближає
І після цього хто притомний буде називати ФША - союзником /facepalm
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11.06.2025 15:17 Відповісти
 
 