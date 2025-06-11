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РФ вдарила по енергооб’єкту на Херсонщині. Треба підготуватися до тривалої відсутності світла
На Херсонщині російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт, тому ситуація з електропостачанням складна.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна. російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону", - йдеться в повідомленні.
Наразі, за словами Прокудіна, спрогнозувати термін робіт неможливо.
"Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", - додав він.
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тільки вибухові чи легкозаймисті речовини на відкритому повітрі і все.
Бо не вірю, що справа Мустафи Найєма померла...
Просто не можу тут це не згадати
Тобто дебіл з ФША гадає , що знищення кацапських бомберів , що знищують нашу цивільну інфраструктуру -віддаляє мир
А от знищення наших цивільних об'єктів - наближає
І після цього хто притомний буде називати ФША - союзником /facepalm