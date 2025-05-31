Контрадмірал ВМС США Г’юїт: Америка має відповідати на удари РФ по енергетичних об’єктах України

Контрадмірал ВМС США Майкл Гʼюїт заявив, що Сполучені Штати повинні реагувати на атаки Росії по енергетичних об’єктах України.

Про це він сказав під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

На його думку, удари РФ потрібно розглядати не лише як військові атаки, а й з точки зору економічних втрат, яких зазнає Україна. "Енергетичний суверенітет - це вестфальський принцип XXI століття, а не кордони. І, на мою думку, ми бачимо, як це реалізується у діях Путіна - він атакує енергетичну інфраструктуру України. І в деякому сенсі саме на це ми повинні реагувати", - наголосив Гʼюїт.

Він також зазначив, що США мають активніше розвивати економічне партнерство з Україною. "А коли ми дійдемо до миру, я хотів би бачити економічну взаємозалежність між Америкою та Україною, бо саме так зберігається відданість Америки. Це не про боротьбу з Путіним, це про економічну цінність наших двох країн", - додав він.

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