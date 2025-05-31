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Новини Удари по енергетиці
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Контрадмірал ВМС США Г’юїт: Америка має відповідати на удари РФ по енергетичних об’єктах України

енергетика

Контрадмірал ВМС США Майкл Гʼюїт заявив, що Сполучені Штати повинні реагувати на атаки Росії по енергетичних об’єктах України.

Про це він сказав під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

На його думку, удари РФ потрібно розглядати не лише як військові атаки, а й з точки зору економічних втрат, яких зазнає Україна. "Енергетичний суверенітет - це вестфальський принцип XXI століття, а не кордони. І, на мою думку, ми бачимо, як це реалізується у діях Путіна - він атакує енергетичну інфраструктуру України. І в деякому сенсі саме на це ми повинні реагувати", - наголосив Гʼюїт.

Він також зазначив, що США мають активніше розвивати економічне партнерство з Україною. "А коли ми дійдемо до миру, я хотів би бачити економічну взаємозалежність між Америкою та Україною, бо саме так зберігається відданість Америки. Це не про боротьбу з Путіним, це про економічну цінність наших двох країн", - додав він.

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Автор: 

США (23335) енергетика (2611) війна в Україні (4607)


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Топ коментарі
+8
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31.05.2025 11:58
+3
новый хит Украинцев о войне-Гори Тварюко https://www.youtube.com/watch?v=Y2HWArKdUgo
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31.05.2025 11:53
+2
Американці лоханулися з президентом не слабше за Українців - накладає тарифи, як асфальт.
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31.05.2025 11:44
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Американці лоханулися з президентом не слабше за Українців - накладає тарифи, як асфальт.
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31.05.2025 11:44 Відповісти
ну на ..
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31.05.2025 11:44 Відповісти
Майкл Х'юїтт, контрадмірал ВМС США у відставці та співзасновник й генеральний директор корпорації IP3 наголосив на важливості корисних копалин України під час заходу в Українському домі в Давосі.

"Коли ви слухаєте американських політиків, які говорять про Україну, перше, про що вони говорять, - це про її критичні корисні копалини. Критичні ресурси, ймовірно, визначатимуть значну частину довгострокової стабільності та відносин між Заходом і Україною. Я не можу уявити собі кращої галузі, яка допоможе поєднати це", - сказав він.
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31.05.2025 11:47 Відповісти
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31.05.2025 11:58 Відповісти
новый хит Украинцев о войне-Гори Тварюко https://www.youtube.com/watch?v=Y2HWArKdUgo
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31.05.2025 11:53 Відповісти
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31.05.2025 12:07 Відповісти
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31.05.2025 12:34 Відповісти
Гарна пісня. Дякуємо.
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31.05.2025 12:36 Відповісти
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31.05.2025 13:22 Відповісти
Там щось курчата американські
трішки розквохталися?
Певне жерти бажають
Та дочекаются новий
Перл-Харбор
стидоба руда
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31.05.2025 12:23 Відповісти
Судячи з рекомендацій цього американського адмірала, США можуть відповідати - насупленими бровами, занепокоянням, 101 попередженням або всім одразу. Це дуже потужно, велично! Все, як любе старий блазень Трамп.
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31.05.2025 12:34 Відповісти
 
 