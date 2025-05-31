УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8029 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
928 13

Глава МЗС Німеччини Вадефуль: Війна, найімовірніше, закінчиться переговорами. Повної капітуляції РФ очікувати не можна

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін не очікує капітуляції Росії у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, з самого початку було зрозуміло, що ця війна, найімовірніше, завершиться шляхом переговорів. Бо одне правда - повної поразки у сенсі капітуляції ядерної Росії очікувати не можна. У цьому відношенні ми тепер стали трохи чеснішими із собою", - підкреслив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина вже не в ситуації явного миру з Росією, - глава МЗС Вадефуль

Міністр наголосив, що головна мета - забезпечити Україні сильну переговорну позицію. За його словами, Україна успішно захищається від російської агресії, і це дає їй можливість вийти на переговори з кращих позицій.

"Для нас важливо, щоб Україна ухвалила це рішення, і щоб його не ухвалювали інші люди, не звертаючи на неї уваги", - додав Вадефуль.

Він також висловив упевненість у продовженні санкційного тиску ЄС проти Москви за підтримки США, хоча визнав, що питання майбутньої допомоги Україні з боку Вашингтона залишається відкритим. Водночас Вадефуль застеріг від переоцінки російської військової машини.

"Незважаючи на величезні втрати, армія Путіна не наближається до мети, про яку неодноразово заявляли російські пропагандисти та політики - завоювати всю Україну", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина пропонує провести саміт США, Росії та України за участі Ердогана, - Фідан

Автор: 

росія (65925) капітуляція (28) війна в Україні (4607) Вадефуль Йоганн (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін не очікує капітуляції Росії у війні проти України

А чого б він мав її очікувати?
показати весь коментар
31.05.2025 10:42 Відповісти
Україні не потрібна капітуляція касапів. Нехай їня недокраїна розвалюється сама по собі.

Але нам потрібно:
1.Повернути всі окуповані території, тобто, Україну в межах станом на 01/12.1991року;
2.Власна суб'єктніст: ми самі розпоряджаємося власними ресурсами та долею (в які захочемо - в такі й союзи вступатимемо);
3.Компенсації, контрибуції та репарації від касапів як таких, що розпочали війну на нашій території. Втім, ми не заперечуватимемо, якщо їх отримаємо з третіх рук, тобто, від наших союзників.

І все.
показати весь коментар
31.05.2025 10:45 Відповісти
"У цьому відношенні ми тепер стали трохи чеснішими із собою"

Через рік стануть ще трохи чеснішими, потім ще трохи, і далі вже перед українцями постане вся чесність до копієчки)

П.С. Пардон, до шагу.
показати весь коментар
31.05.2025 10:47 Відповісти
Ось дивні там люди на "западе" - ТАК НАМ І НЕ ТРЕБА КАПІТУЛЯЦІЮ РФ. - нам не треба ні Москву, ні їх землі, ні їх людей

НАМ ТРЕБА ЩОБ ВОНИ ОТКОЛЕБАЛИСЬ - хоча б років на 2000
показати весь коментар
31.05.2025 10:48 Відповісти
Українцям зовсім нЕ потрібен (хоча багатьом цього хотілося би) спалений кацапський кремль (не кацапи його будували).. але кордони України мають залишитися такими, якими були на 2013 рік..
ми ж не претендуємо (і це мАє бути єдиною нашою поступкою на перемовинах) на історичноукраїнські, вкрадені Московією, Кубань, Ростовщину, Білгородщину, Курщину, Брянщину, Вороніжчину та Зелений Клин.. хоча й маємо моральне право на це..
показати весь коментар
31.05.2025 10:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=D53xIjCU_o0 ГАВРИЛОВ: "РУССКИЕ - ЭТО ДИКАРИ ИЗ ПЕЩЕРЫ"
показати весь коментар
31.05.2025 10:58 Відповісти
І знову винні усі, тільки не 73% лідор із дефективними менеджерами та чліном дЄрьмака в усіх органах??? Зебілія спинного мозку та повна атрофія причин із наслідками...
показати весь коментар
31.05.2025 11:06 Відповісти
А пошел ти нах. Як же так США вийшли з Афгану та Вьетнаму? Ядерні та потужні США? Єта невазможно!!!!
показати весь коментар
31.05.2025 11:08 Відповісти
Ну тоді Йоганн, очікуй повну капітуляцію Німеччини!,
показати весь коментар
31.05.2025 11:08 Відповісти
З такими союзниками звісно не можна!
показати весь коментар
31.05.2025 11:09 Відповісти
Шо за мова? - рашка захопила 20% України щоб здатися?
показати весь коментар
31.05.2025 11:11 Відповісти
 
 