Глава МЗС Німеччини Вадефуль: Війна, найімовірніше, закінчиться переговорами. Повної капітуляції РФ очікувати не можна

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін не очікує капітуляції Росії у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, з самого початку було зрозуміло, що ця війна, найімовірніше, завершиться шляхом переговорів. Бо одне правда - повної поразки у сенсі капітуляції ядерної Росії очікувати не можна. У цьому відношенні ми тепер стали трохи чеснішими із собою", - підкреслив міністр.

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Міністр наголосив, що головна мета - забезпечити Україні сильну переговорну позицію. За його словами, Україна успішно захищається від російської агресії, і це дає їй можливість вийти на переговори з кращих позицій.

"Для нас важливо, щоб Україна ухвалила це рішення, і щоб його не ухвалювали інші люди, не звертаючи на неї уваги", - додав Вадефуль.

Він також висловив упевненість у продовженні санкційного тиску ЄС проти Москви за підтримки США, хоча визнав, що питання майбутньої допомоги Україні з боку Вашингтона залишається відкритим. Водночас Вадефуль застеріг від переоцінки російської військової машини.

"Незважаючи на величезні втрати, армія Путіна не наближається до мети, про яку неодноразово заявляли російські пропагандисти та політики - завоювати всю Україну", - зазначив він.

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