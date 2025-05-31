Глава МЗС Німеччини Вадефуль: Війна, найімовірніше, закінчиться переговорами. Повної капітуляції РФ очікувати не можна
Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін не очікує капітуляції Росії у війні проти України.
Про це він сказав в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.
"На мій погляд, з самого початку було зрозуміло, що ця війна, найімовірніше, завершиться шляхом переговорів. Бо одне правда - повної поразки у сенсі капітуляції ядерної Росії очікувати не можна. У цьому відношенні ми тепер стали трохи чеснішими із собою", - підкреслив міністр.
Міністр наголосив, що головна мета - забезпечити Україні сильну переговорну позицію. За його словами, Україна успішно захищається від російської агресії, і це дає їй можливість вийти на переговори з кращих позицій.
"Для нас важливо, щоб Україна ухвалила це рішення, і щоб його не ухвалювали інші люди, не звертаючи на неї уваги", - додав Вадефуль.
Він також висловив упевненість у продовженні санкційного тиску ЄС проти Москви за підтримки США, хоча визнав, що питання майбутньої допомоги Україні з боку Вашингтона залишається відкритим. Водночас Вадефуль застеріг від переоцінки російської військової машини.
"Незважаючи на величезні втрати, армія Путіна не наближається до мети, про яку неодноразово заявляли російські пропагандисти та політики - завоювати всю Україну", - зазначив він.
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А чого б він мав її очікувати?
Але нам потрібно:
1.Повернути всі окуповані території, тобто, Україну в межах станом на 01/12.1991року;
2.Власна суб'єктніст: ми самі розпоряджаємося власними ресурсами та долею (в які захочемо - в такі й союзи вступатимемо);
3.Компенсації, контрибуції та репарації від касапів як таких, що розпочали війну на нашій території. Втім, ми не заперечуватимемо, якщо їх отримаємо з третіх рук, тобто, від наших союзників.
І все.
Через рік стануть ще трохи чеснішими, потім ще трохи, і далі вже перед українцями постане вся чесність до копієчки)
П.С. Пардон, до шагу.
НАМ ТРЕБА ЩОБ ВОНИ ОТКОЛЕБАЛИСЬ - хоча б років на 2000
ми ж не претендуємо (і це мАє бути єдиною нашою поступкою на перемовинах) на історичноукраїнські, вкрадені Московією, Кубань, Ростовщину, Білгородщину, Курщину, Брянщину, Вороніжчину та Зелений Клин.. хоча й маємо моральне право на це..