Глава МИД Германии Вадефуль: Война, скорее всего, закончится переговорами. Полной капитуляции РФ ожидать нельзя

Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин не ожидает капитуляции России в войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.

"С моей точки зрения, с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, завершится путем переговоров. Потому что одно правда - полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать нельзя. В этом отношении мы теперь стали немного честнее с собой", - подчеркнул министр.

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Министр подчеркнул, что главная цель - обеспечить Украине сильную переговорную позицию. По его словам, Украина успешно защищается от российской агрессии, и это дает ей возможность выйти на переговоры с лучших позиций.

"Для нас важно, чтобы Украина приняла это решение, и чтобы его не принимали другие люди, не обращая на нее внимания", - добавил Вадефуль.

Он также выразил уверенность в продолжении санкционного давления ЕС против Москвы при поддержке США, хотя признал, что вопрос будущей помощи Украине со стороны Вашингтона остается открытым. В то же время Вадефуль предостерег от переоценки российской военной машины.

"Несмотря на огромные потери, армия Путина не приближается к цели, о которой неоднократно заявляли российские пропагандисты и политики, - завоевать всю Украину", - отметил он.

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