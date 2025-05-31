Глава МИД Германии Вадефуль: Война, скорее всего, закончится переговорами. Полной капитуляции РФ ожидать нельзя
Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин не ожидает капитуляции России в войне против Украины.
Об этом он сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.
"С моей точки зрения, с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, завершится путем переговоров. Потому что одно правда - полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать нельзя. В этом отношении мы теперь стали немного честнее с собой", - подчеркнул министр.
Министр подчеркнул, что главная цель - обеспечить Украине сильную переговорную позицию. По его словам, Украина успешно защищается от российской агрессии, и это дает ей возможность выйти на переговоры с лучших позиций.
"Для нас важно, чтобы Украина приняла это решение, и чтобы его не принимали другие люди, не обращая на нее внимания", - добавил Вадефуль.
Он также выразил уверенность в продолжении санкционного давления ЕС против Москвы при поддержке США, хотя признал, что вопрос будущей помощи Украине со стороны Вашингтона остается открытым. В то же время Вадефуль предостерег от переоценки российской военной машины.
"Несмотря на огромные потери, армия Путина не приближается к цели, о которой неоднократно заявляли российские пропагандисты и политики, - завоевать всю Украину", - отметил он.
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А чого б він мав її очікувати?
Але нам потрібно:
1.Повернути всі окуповані території, тобто, Україну в межах станом на 01/12.1991року;
2.Власна суб'єктніст: ми самі розпоряджаємося власними ресурсами та долею (в які захочемо - в такі й союзи вступатимемо);
3.Компенсації, контрибуції та репарації від касапів як таких, що розпочали війну на нашій території. Втім, ми не заперечуватимемо, якщо їх отримаємо з третіх рук, тобто, від наших союзників.
І все.
Через рік стануть ще трохи чеснішими, потім ще трохи, і далі вже перед українцями постане вся чесність до копієчки)
П.С. Пардон, до шагу.
НАМ ТРЕБА ЩОБ ВОНИ ОТКОЛЕБАЛИСЬ - хоча б років на 2000
ми ж не претендуємо (і це мАє бути єдиною нашою поступкою на перемовинах) на історичноукраїнські, вкрадені Московією, Кубань, Ростовщину, Білгородщину, Курщину, Брянщину, Вороніжчину та Зелений Клин.. хоча й маємо моральне право на це..