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Новости Мирные переговоры
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Глава МИД Германии Вадефуль: Война, скорее всего, закончится переговорами. Полной капитуляции РФ ожидать нельзя

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин не ожидает капитуляции России в войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.

"С моей точки зрения, с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, завершится путем переговоров. Потому что одно правда - полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать нельзя. В этом отношении мы теперь стали немного честнее с собой", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия уже не в ситуации явного мира с Россией, - глава МИД Вадефуль

Министр подчеркнул, что главная цель - обеспечить Украине сильную переговорную позицию. По его словам, Украина успешно защищается от российской агрессии, и это дает ей возможность выйти на переговоры с лучших позиций.

"Для нас важно, чтобы Украина приняла это решение, и чтобы его не принимали другие люди, не обращая на нее внимания", - добавил Вадефуль.

Он также выразил уверенность в продолжении санкционного давления ЕС против Москвы при поддержке США, хотя признал, что вопрос будущей помощи Украине со стороны Вашингтона остается открытым. В то же время Вадефуль предостерег от переоценки российской военной машины.

"Несмотря на огромные потери, армия Путина не приближается к цели, о которой неоднократно заявляли российские пропагандисты и политики, - завоевать всю Украину", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль после встречи с Рубио заявил, что он оптимистично настроен относительно введения США новых санкций против РФ

Автор: 

россия (96086) капитуляция (28) война в Украине (4569) Вадефуль Иоганн (22)


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Топ комментарии
+6
Ось дивні там люди на "западе" - ТАК НАМ І НЕ ТРЕБА КАПІТУЛЯЦІЮ РФ. - нам не треба ні Москву, ні їх землі, ні їх людей

НАМ ТРЕБА ЩОБ ВОНИ ОТКОЛЕБАЛИСЬ - хоча б років на 2000
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31.05.2025 10:48
+3
Українцям зовсім нЕ потрібен (хоча багатьом цього хотілося би) спалений кацапський кремль (не кацапи його будували).. але кордони України мають залишитися такими, якими були на 2013 рік..
ми ж не претендуємо (і це мАє бути єдиною нашою поступкою на перемовинах) на історичноукраїнські, вкрадені Московією, Кубань, Ростовщину, Білгородщину, Курщину, Брянщину, Вороніжчину та Зелений Клин.. хоча й маємо моральне право на це..
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31.05.2025 10:50
+2
Україні не потрібна капітуляція касапів. Нехай їня недокраїна розвалюється сама по собі.

Але нам потрібно:
1.Повернути всі окуповані території, тобто, Україну в межах станом на 01/12.1991року;
2.Власна суб'єктніст: ми самі розпоряджаємося власними ресурсами та долею (в які захочемо - в такі й союзи вступатимемо);
3.Компенсації, контрибуції та репарації від касапів як таких, що розпочали війну на нашій території. Втім, ми не заперечуватимемо, якщо їх отримаємо з третіх рук, тобто, від наших союзників.

І все.
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31.05.2025 10:45
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Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін не очікує капітуляції Росії у війні проти України

А чого б він мав її очікувати?
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31.05.2025 10:42 Ответить
Україні не потрібна капітуляція касапів. Нехай їня недокраїна розвалюється сама по собі.

Але нам потрібно:
1.Повернути всі окуповані території, тобто, Україну в межах станом на 01/12.1991року;
2.Власна суб'єктніст: ми самі розпоряджаємося власними ресурсами та долею (в які захочемо - в такі й союзи вступатимемо);
3.Компенсації, контрибуції та репарації від касапів як таких, що розпочали війну на нашій території. Втім, ми не заперечуватимемо, якщо їх отримаємо з третіх рук, тобто, від наших союзників.

І все.
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31.05.2025 10:45 Ответить
"У цьому відношенні ми тепер стали трохи чеснішими із собою"

Через рік стануть ще трохи чеснішими, потім ще трохи, і далі вже перед українцями постане вся чесність до копієчки)

П.С. Пардон, до шагу.
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31.05.2025 10:47 Ответить
Ось дивні там люди на "западе" - ТАК НАМ І НЕ ТРЕБА КАПІТУЛЯЦІЮ РФ. - нам не треба ні Москву, ні їх землі, ні їх людей

НАМ ТРЕБА ЩОБ ВОНИ ОТКОЛЕБАЛИСЬ - хоча б років на 2000
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31.05.2025 10:48 Ответить
Українцям зовсім нЕ потрібен (хоча багатьом цього хотілося би) спалений кацапський кремль (не кацапи його будували).. але кордони України мають залишитися такими, якими були на 2013 рік..
ми ж не претендуємо (і це мАє бути єдиною нашою поступкою на перемовинах) на історичноукраїнські, вкрадені Московією, Кубань, Ростовщину, Білгородщину, Курщину, Брянщину, Вороніжчину та Зелений Клин.. хоча й маємо моральне право на це..
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31.05.2025 10:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=D53xIjCU_o0 ГАВРИЛОВ: "РУССКИЕ - ЭТО ДИКАРИ ИЗ ПЕЩЕРЫ"
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31.05.2025 10:58 Ответить
І знову винні усі, тільки не 73% лідор із дефективними менеджерами та чліном дЄрьмака в усіх органах??? Зебілія спинного мозку та повна атрофія причин із наслідками...
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31.05.2025 11:06 Ответить
А пошел ти нах. Як же так США вийшли з Афгану та Вьетнаму? Ядерні та потужні США? Єта невазможно!!!!
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31.05.2025 11:08 Ответить
Ну тоді Йоганн, очікуй повну капітуляцію Німеччини!,
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31.05.2025 11:08 Ответить
З такими союзниками звісно не можна!
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31.05.2025 11:09 Ответить
Шо за мова? - рашка захопила 20% України щоб здатися?
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31.05.2025 11:11 Ответить
 
 