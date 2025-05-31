Контрадмирал ВМС США Хьюит: Америка должна отвечать на удары РФ по энергетическим объектам Украины

Контрадмирал ВМС США Майкл Хьюит заявил, что Соединенные Штаты должны реагировать на атаки России по энергетическим объектам Украины.

Об этом он сказал во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его мнению, удары РФ нужно рассматривать не только как военные атаки, но и с точки зрения экономических потерь, которые несет Украина. "Энергетический суверенитет - это вестфальский принцип XXI века, а не границы. И, по моему мнению, мы видим, как это реализуется в действиях Путина - он атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И в некотором смысле именно на это мы должны реагировать", - подчеркнул Хьюит.

Он также отметил, что США должны активнее развивать экономическое партнерство с Украиной. "А когда мы дойдем до мира, я хотел бы видеть экономическую взаимозависимость между Америкой и Украиной, потому что именно так сохраняется преданность Америки. Это не о борьбе с Путиным, это об экономической ценности наших двух стран", - добавил он.

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