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Новости Удары по энергетике
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Контрадмирал ВМС США Хьюит: Америка должна отвечать на удары РФ по энергетическим объектам Украины

енергетика

Контрадмирал ВМС США Майкл Хьюит заявил, что Соединенные Штаты должны реагировать на атаки России по энергетическим объектам Украины.

Об этом он сказал во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его мнению, удары РФ нужно рассматривать не только как военные атаки, но и с точки зрения экономических потерь, которые несет Украина. "Энергетический суверенитет - это вестфальский принцип XXI века, а не границы. И, по моему мнению, мы видим, как это реализуется в действиях Путина - он атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И в некотором смысле именно на это мы должны реагировать", - подчеркнул Хьюит.

Он также отметил, что США должны активнее развивать экономическое партнерство с Украиной. "А когда мы дойдем до мира, я хотел бы видеть экономическую взаимозависимость между Америкой и Украиной, потому что именно так сохраняется преданность Америки. Это не о борьбе с Путиным, это об экономической ценности наших двух стран", - добавил он.

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Автор: 

США (27082) энергетика (2566) война в Украине (4569)


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Топ комментарии
+10
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31.05.2025 11:58
+5
новый хит Украинцев о войне-Гори Тварюко https://www.youtube.com/watch?v=Y2HWArKdUgo
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31.05.2025 11:53
+4
Американці лоханулися з президентом не слабше за Українців - накладає тарифи, як асфальт.
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31.05.2025 11:44
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Американці лоханулися з президентом не слабше за Українців - накладає тарифи, як асфальт.
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31.05.2025 11:44 Ответить
ну на ..
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31.05.2025 11:44 Ответить
Майкл Х'юїтт, контрадмірал ВМС США у відставці та співзасновник й генеральний директор корпорації IP3 наголосив на важливості корисних копалин України під час заходу в Українському домі в Давосі.

"Коли ви слухаєте американських політиків, які говорять про Україну, перше, про що вони говорять, - це про її критичні корисні копалини. Критичні ресурси, ймовірно, визначатимуть значну частину довгострокової стабільності та відносин між Заходом і Україною. Я не можу уявити собі кращої галузі, яка допоможе поєднати це", - сказав він.
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31.05.2025 11:47 Ответить
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31.05.2025 11:58 Ответить
новый хит Украинцев о войне-Гори Тварюко https://www.youtube.com/watch?v=Y2HWArKdUgo
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31.05.2025 11:53 Ответить
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31.05.2025 12:07 Ответить
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31.05.2025 12:34 Ответить
Гарна пісня. Дякуємо.
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31.05.2025 12:36 Ответить
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31.05.2025 13:22 Ответить
Там щось курчата американські
трішки розквохталися?
Певне жерти бажають
Та дочекаются новий
Перл-Харбор
стидоба руда
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31.05.2025 12:23 Ответить
Судячи з рекомендацій цього американського адмірала, США можуть відповідати - насупленими бровами, занепокоянням, 101 попередженням або всім одразу. Це дуже потужно, велично! Все, як любе старий блазень Трамп.
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31.05.2025 12:34 Ответить
 
 