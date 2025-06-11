РФ нанесла удар по энергообъекту в Херсонской области. Нужно подготовиться к длительному отсутствию света

На Херсонщине российские войска атаковали важный энергетический объект, поэтому ситуация с электроснабжением сложная.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с электроснабжением на Херсонщине - сложная. российские войска атаковали важный энергетический объект. Энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия ударов и вернуть электроснабжение в дома жителей региона", - говорится в сообщении.

Сейчас, по словам Прокудина, спрогнозировать срок работ невозможно.

"Жители региона, прошу вас отнестись с пониманием и подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения", - добавил он.

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