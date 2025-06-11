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РФ нанесла удар по энергообъекту в Херсонской области. Нужно подготовиться к длительному отсутствию света
На Херсонщине российские войска атаковали важный энергетический объект, поэтому ситуация с электроснабжением сложная.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с электроснабжением на Херсонщине - сложная. российские войска атаковали важный энергетический объект. Энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия ударов и вернуть электроснабжение в дома жителей региона", - говорится в сообщении.
Сейчас, по словам Прокудина, спрогнозировать срок работ невозможно.
"Жители региона, прошу вас отнестись с пониманием и подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения", - добавил он.
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тільки вибухові чи легкозаймисті речовини на відкритому повітрі і все.
Бо не вірю, що справа Мустафи Найєма померла...
Просто не можу тут це не згадати
Тобто дебіл з ФША гадає , що знищення кацапських бомберів , що знищують нашу цивільну інфраструктуру -віддаляє мир
А от знищення наших цивільних об'єктів - наближає
І після цього хто притомний буде називати ФША - союзником /facepalm