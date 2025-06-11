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Новости обстрелы Херсонщины Удары по энергетике Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
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РФ нанесла удар по энергообъекту в Херсонской области. Нужно подготовиться к длительному отсутствию света

енергетика,світло

На Херсонщине российские войска атаковали важный энергетический объект, поэтому ситуация с электроснабжением сложная.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с электроснабжением на Херсонщине - сложная. российские войска атаковали важный энергетический объект. Энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия ударов и вернуть электроснабжение в дома жителей региона", - говорится в сообщении.

Сейчас, по словам Прокудина, спрогнозировать срок работ невозможно.

"Жители региона, прошу вас отнестись с пониманием и подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения", - добавил он.

Читайте: Контрадмирал ВМС США Хьюит: Америка должна отвечать на удары РФ по энергетическим объектам Украины

Проблемы со светом фиксируют в Херсонской области. РФ нанесла удар по энергетике

Автор: 

энергетика (2569) Тарифы на электроэнергию (2175) Херсонская область (4899)


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Ударів у відповідь по енергооб"єктах нацистскої россії не буде. А то мешканці мордора залишатся без світла. Вийдуть з зони комфорту. Жесть.
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11.06.2025 14:49 Ответить
Були б ми кацапами, давно вже лупили б. На щастя не є.
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11.06.2025 15:00 Ответить
Лупити просто нічим, якщо вже чесно.
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11.06.2025 15:06 Ответить
наші 20-и кілограмові дрони НЕ ПРОБИВАЮТЬ капітальні будівлі.
тільки вибухові чи легкозаймисті речовини на відкритому повітрі і все.
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11.06.2025 15:09 Ответить
Так вдарили ж... По тій же "своїй" Херсонщині.
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11.06.2025 15:16 Ответить
Краще скажіть скільки встигли розкрасти на "захисті" енергооб'єкту від дронів?
Бо не вірю, що справа Мустафи Найєма померла...
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11.06.2025 15:07 Ответить
Трамп також додав, що раніше, коли йому вдавалося наближати прогрес щодо України, ситуація ускладнювалась через нові удари по об'єктах, що, на його думку, не повинні були ставати цілями. Джерело: https://censor.net/ua/n3557304

Просто не можу тут це не згадати
Тобто дебіл з ФША гадає , що знищення кацапських бомберів , що знищують нашу цивільну інфраструктуру -віддаляє мир

А от знищення наших цивільних об'єктів - наближає
І після цього хто притомний буде називати ФША - союзником /facepalm
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11.06.2025 15:17 Ответить
Готовимся к незламности
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11.06.2025 15:26 Ответить
 
 