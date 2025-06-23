Удари РФ по Херсону: важко поранений сьогодні чоловік помер у лікарні, виявлено тіло херсонця, загиблого внаслідок обстрілу тиждень тому

Унаслідок російських обстрілів Херсону загинули ще двоє мешканців міста.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що 48-річний чоловік, якого у тяжкому стані сьогодні було доправлено до лікарні, помер.

"У постраждалого були мінно-вибухова травма та уламкові поранення голови і лівого стегна, які він дістав внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона близько 6:40. Співчуття рідним та близьким", - написав він.

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Крім того, стало відомо про загибель ще одного херсонця.

"62-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям, орієнтовно тиждень тому внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району. Його тіло знайшли у будинку. Співчуття родині та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні начальника МВА.

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Раніше повідомлялося, що зранку 23 червня ворог атакував з дрона чоловіка у Херсоні, його доставили до лікарні у тяжкому стані.