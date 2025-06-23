Доба на Херсонщині: один загиблий, 10 постраждалих

Минулої доби через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро - дістали поранення. Зранку росіяни атакували дронами Херсон та Антонівку, поранення дістали чотири особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зранку ворог атакував з дрона чоловіка у Херсоні. Через скидання вибухівки з дрона 48-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення голови та ноги.

Потерпілого доставили до лікарні. Медики оцінюють його стан як тяжкий.

Через детонацію вибухонебезпечного предмета у Херсоні постраждав чоловік. 28-річний херсонець взяв до рук невідому вибухівку, яка здетонувала у нього в руках. Через це він дістав вибухову травму та множинні переломи кісток руки.

Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Близько 07:00 ворог атакував з БпЛА 60-річного чоловіка у Корабельному районі. Він дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги. Потерпілого шпиталізували.

Також в Антонівці під удар російського БпЛА потрапив місцевий житель.

"У 35-річного чоловіка - вибухова травма, уламкові поранення ніг, рук, грудної клітини та обличчя.

Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Його стан середньої тяжкості", - зазначили в ОВА.

Також зранку російські війська вкотре обстріляли критичну інфраструктуру Херсона - пошкоджено газову мережу. Через це без газопостачання залишилися приватні та багатоквартирні будинки у частині Корабельного району.

Обстріли Херсонщини за добу

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Берислав, Шляхове, Дар'ївка, Костирка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягинка, Львове, Бургунка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Нова Кам'янка, Микільське, Понятівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Придніпровське, Садове, Білозерка, Софіївка, Ромашкове, Янтарне, Наддніпрянське, Черешеньки, Гаврилівка, Осокорівка, Веселе, Висунці, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Новотягинка та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

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