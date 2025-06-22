Рашисти вдарили по Херсону: загинув чоловік, є поранені

Вдень 22 червня 2025 року війська РФ завдали удару по Дніпровському району Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожий артилерійський обстріл поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого.

Також за даними ОВА, через ворожий удар троє осіб зазнали поранення. Одна жінка перебуває у важкому стані.

