Рашисты ударили по Херсону: погиб мужчина, есть раненые

Обстрелы Херсона

Днем 22 июня 2025 года войска РФ нанесли удар по Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за вражеского артиллерийского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего.

Также по данным ОВА, из-за вражеского удара три человека получили ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

