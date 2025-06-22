457 0
Рашисты ударили по Херсону: погиб мужчина, есть раненые
Днем 22 июня 2025 года войска РФ нанесли удар по Днепровскому району Херсона.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за вражеского артиллерийского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего.
Также по данным ОВА, из-за вражеского удара три человека получили ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
