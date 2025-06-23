Сутки в Херсонской области: один погибший, 10 пострадавших

За прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще шестеро - получили ранения. Утром россияне атаковали дронами Херсон и Антоновку, ранения получили четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

Утром враг атаковал с дрона мужчину в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки с дрона 48-летний херсонец получил взрывную травму, осколочные ранения головы и ноги.

Пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Из-за детонации взрывоопасного предмета в Херсоне пострадал мужчина. 28-летний херсонец взял в руки неизвестную взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках. Из-за этого он получил взрывную травму и множественные переломы костей руки.

Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.

Около 07:00 враг атаковал из БПЛА 60-летнего мужчину в Корабельном районе. Он получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Также в Антоновке под удар российского БпЛА попал местный житель.

"У 35-летнего мужчины - взрывная травма, осколочные ранения ног, рук, грудной клетки и лица.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние средней тяжести", - отметили в ОГА.

Также утром российские войска в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Херсона - повреждена газовая сеть. Из-за этого без газоснабжения остались частные и многоквартирные дома в части Корабельного района.

Обстрелы Херсонщины за сутки

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Берислав, Шляховое, Дарьевка, Костырка, Одрадокаменка, Николаевка, Тягинка, Львовское, Бургунка, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Новая Каменка, Никольское, Понятовка, Антоновка, Велетенское, Кизомыс, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Софиевка, Ромашково, Янтарное, Надднепрянское, Черешенки, Гавриловка, Осокоровка, Веселое, Висунцы, Золотая Балка, Меловое, Михайловка, Новоберислав, Новотягинка и город Херсон.

российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 14 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.

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