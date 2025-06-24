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Новини Обстріл Краматорська
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Удар РФ по будинку у Краматорську: кількість загиблих зросла до 6

Удари по Краматорську

У Краматорську на Донеччині збільшилась кількість жертв, які загинули внаслідок російського обстрілу 21 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"Від отриманих травм у лікарні помер чоловік 1939 р.н., який зазнав поранень від російського авіаудару по багатоповерхівці 21 червня.

Кількість жертв зросла до 6", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері, 21 червня, російські війська атакували місто Краматорськ у Донецькій області. Під ударом опинилися промзона та житловій забудові.

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Автор: 

Краматорськ (712) обстріл (29540) Донецька область (8942) Краматорський район (423)


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Ось так буде виглядати "БЕЗумовне припинення вогню!" Бо ... війна перейшла червону лінію - Авіації та Ракет. Застосування ракет та дронів великої дальності буде постійне. До поразки кацапії. Ні Трамп, ні Гутерріш, ні наш Віслюк не забезпечать стійкого миру. Це не 2014 рік. Ми живемо в інший час. Час ненависті кацапів до всього українського.
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24.06.2025 10:06 Відповісти
Так і допоміг кацапам Боневтік Потужно-Брехливий, а точніше 73%, які привели його до влади. Бо прийшовши до президенства він відразу знищив наші ракетні програми, відвів наші війська із стратегічно вигідних зайняґтих позицій і бетонних укріплень, розмінував всі виходи ворога з Криму і підходів до Маріуполя, а наріду брехав, щог нападу не буде і кликав всіх на шашлики. Хіба до цього часу не оголені його помилки чи навмисні дії? ВУсим цим скористалися кацапи і почали гатити всім, що в них є, крім ядерки.
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24.06.2025 10:24 Відповісти
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24.06.2025 10:07 Відповісти
а ми у відповідь, вибили вікна в якійсь там багатоповерхівці під москвою.
та, дуже переможно прозвітували про це, на бидло марафоні.
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24.06.2025 10:19 Відповісти
Надо помнить что краматорский Скударь поддерживал Януковича на Антимайдане,открыто звал Россию,кричал что НКМЗ и Донбасс кормит всю Украину,,Гиркин сказал что в Краматорске у них сильная поддержка-кроме группы НКМЗ там нет никого..Профсоюз НКМЗ останавливал вместе с фсб рф колонны ВСУ.Но в городе об этом молчат,власти не говорят..народ запутьался за кого мы теперь
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24.06.2025 10:50 Відповісти
 
 