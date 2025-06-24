Удар РФ по будинку у Краматорську: кількість загиблих зросла до 6

У Краматорську на Донеччині збільшилась кількість жертв, які загинули внаслідок російського обстрілу 21 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"Від отриманих травм у лікарні помер чоловік 1939 р.н., який зазнав поранень від російського авіаудару по багатоповерхівці 21 червня.

Кількість жертв зросла до 6", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері, 21 червня, російські війська атакували місто Краматорськ у Донецькій області. Під ударом опинилися промзона та житловій забудові.

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