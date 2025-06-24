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Новости Обстрел Краматорска
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Удар РФ по дому в Краматорске: количество погибших возросло до 6

Удары по Краматорску

В Краматорске Донецкой области увеличилось количество жертв, погибших в результате российского обстрела 21 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

"От полученных травм в больнице умер мужчина 1939 г.р., получивший ранения от российского авиаудара по многоэтажке 21 июня.

Количество жертв возросло до 6", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 21 июня, российские войска атаковали город Краматорск в Донецкой области. Под ударом оказались промзона и жилая застройка.

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Автор: 

Краматорськ (2333) обстрел (28218) Донецкая область (10126) Краматорский район (417)


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Ось так буде виглядати "БЕЗумовне припинення вогню!" Бо ... війна перейшла червону лінію - Авіації та Ракет. Застосування ракет та дронів великої дальності буде постійне. До поразки кацапії. Ні Трамп, ні Гутерріш, ні наш Віслюк не забезпечать стійкого миру. Це не 2014 рік. Ми живемо в інший час. Час ненависті кацапів до всього українського.
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24.06.2025 10:06 Ответить
Так і допоміг кацапам Боневтік Потужно-Брехливий, а точніше 73%, які привели його до влади. Бо прийшовши до президенства він відразу знищив наші ракетні програми, відвів наші війська із стратегічно вигідних зайняґтих позицій і бетонних укріплень, розмінував всі виходи ворога з Криму і підходів до Маріуполя, а наріду брехав, щог нападу не буде і кликав всіх на шашлики. Хіба до цього часу не оголені його помилки чи навмисні дії? ВУсим цим скористалися кацапи і почали гатити всім, що в них є, крім ядерки.
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24.06.2025 10:24 Ответить
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24.06.2025 10:07 Ответить
а ми у відповідь, вибили вікна в якійсь там багатоповерхівці під москвою.
та, дуже переможно прозвітували про це, на бидло марафоні.
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24.06.2025 10:19 Ответить
Надо помнить что краматорский Скударь поддерживал Януковича на Антимайдане,открыто звал Россию,кричал что НКМЗ и Донбасс кормит всю Украину,,Гиркин сказал что в Краматорске у них сильная поддержка-кроме группы НКМЗ там нет никого..Профсоюз НКМЗ останавливал вместе с фсб рф колонны ВСУ.Но в городе об этом молчат,власти не говорят..народ запутьался за кого мы теперь
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24.06.2025 10:50 Ответить
 
 