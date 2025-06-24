Удар РФ по дому в Краматорске: количество погибших возросло до 6

В Краматорске Донецкой области увеличилось количество жертв, погибших в результате российского обстрела 21 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

"От полученных травм в больнице умер мужчина 1939 г.р., получивший ранения от российского авиаудара по многоэтажке 21 июня.

Количество жертв возросло до 6", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 21 июня, российские войска атаковали город Краматорск в Донецкой области. Под ударом оказались промзона и жилая застройка.

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