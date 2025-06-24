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Новости Обстрел Краматорска
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Враг ночью атаковал промышленную зону Краматорска

вокзал, краматорск

Ночью 24 июня российские захватчики атаковали Краматорск в Донецкой области шестью беспилотниками "Герань-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Александр Гончаренко.

Отмечается, что враг нанес удары по территории предприятий города.

"По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем последствия разрушений и повреждений", - сообщил Гончаренко.

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Краматорськ (2333) обстрел (28218) Донецкая область (10126) Краматорский район (417)


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