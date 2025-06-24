Враг ночью атаковал промышленную зону Краматорска

Ночью 24 июня российские захватчики атаковали Краматорск в Донецкой области шестью беспилотниками "Герань-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Александр Гончаренко.

Отмечается, что враг нанес удары по территории предприятий города.

"По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем последствия разрушений и повреждений", - сообщил Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по дому в Краматорске: число жертв возросло до 5. ФОТО