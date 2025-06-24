Ворог вночі атакував промислову зону Краматорська
Вночі 24 червня російські загарбники атакували Краматорськ на Донеччині шістьма безпілотниками "Герань-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.
Зазначається, що ворог завдав ударів по території підприємств міста.
"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень", - повідомив Гончаренко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль