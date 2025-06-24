УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7125 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Краматорська
577 0

Ворог вночі атакував промислову зону Краматорська

вокзал,краматорськ

Вночі 24 червня російські загарбники атакували Краматорськ на Донеччині шістьма безпілотниками "Герань-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

Зазначається, що ворог завдав ударів по території підприємств міста.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень", - повідомив Гончаренко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по будинку у Краматорську: кількість жертв зросла до 5. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (712) обстріл (29540) Донецька область (8942) Краматорський район (423)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 