Ворог вночі атакував промислову зону Краматорська

Вночі 24 червня російські загарбники атакували Краматорськ на Донеччині шістьма безпілотниками "Герань-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

Зазначається, що ворог завдав ударів по території підприємств міста.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень", - повідомив Гончаренко.

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