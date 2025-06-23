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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Удар РФ по будинку у Краматорську: кількість жертв зросла до 5. ФОТО

Кількість жертв удару РФ по будинку у Краматорську Донецької області зросла до 5 осіб.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіло п'ятої жертви російського терору у Краматорську.

Також читайте: Удар військ РФ по будинку у Краматорську: число жертв зросло до чотирьох. ФОТОрепортаж (оновлено)

Краматорськ після обстрілу

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Краматорську другий день триває рятувальна операція: вже розібрано 230 тонн.

Автор: 

Краматорськ (712) обстріл (29527) Донецька область (8932) Краматорський район (422)


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23.06.2025 12:52 Відповісти
орки паскудні. Горіть у пеклі!
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23.06.2025 13:01 Відповісти
 
 