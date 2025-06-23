Удар РФ по будинку у Краматорську: кількість жертв зросла до 5. ФОТО

Кількість жертв удару РФ по будинку у Краматорську Донецької області зросла до 5 осіб.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіло п'ятої жертви російського терору у Краматорську.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Краматорську другий день триває рятувальна операція: вже розібрано 230 тонн.