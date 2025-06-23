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Новини Фото Обстріл Краматорська
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У Краматорську другий день триває рятувальна операція: вже розібрано 230 тонн. ФОТОрепортаж

У Краматорську другу добу триває рятувальна операція після ворожого обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у міській раді.

У Краматорську російська авіабомба зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку. За попередніми даними, під завалами може залишатися ще одна людина.

Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранено 4 людини, 3 з яких врятували надзвичайники.

Розібрано 230 тонн зруйнованих конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдарили по промзоні та житловій забудові Краматорська: одна людина поранена, ще одна - під завалами (оновлено)

Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську

Автор: 

Краматорськ (712) обстріл (29527) Донецька область (8932) Краматорський район (422)


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23.06.2025 10:18 Відповісти
 
 