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У Краматорську другий день триває рятувальна операція: вже розібрано 230 тонн. ФОТОрепортаж
У Краматорську другу добу триває рятувальна операція після ворожого обстрілу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у міській раді.
У Краматорську російська авіабомба зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку. За попередніми даними, під завалами може залишатися ще одна людина.
Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранено 4 людини, 3 з яких врятували надзвичайники.
Розібрано 230 тонн зруйнованих конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
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показати весь коментар23.06.2025 10:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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