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Новости Фото Обстрел Краматорска
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В Краматорске второй день продолжается спасательная операция: уже разобрано 230 тонн. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Краматорске вторые сутки продолжается спасательная операция после вражеского обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в городском совете.

В Краматорске российская авиабомба разрушила часть 4-этажного жилого дома. По предварительным данным, под завалами может оставаться еще один человек.

Всего в результате обстрела погибли четыре человека, тела которых спасатели деблокировали из-под завалов. Ранены 4 человека, 3 из которых спасли чрезвычайники.

Разобрано 230 тонн разрушенных конструкций. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по промзоне и жилой застройке Краматорска: один человек ранен, еще один - под завалами (обновлено)

Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску

Автор: 

Краматорськ (2333) обстрел (28195) Донецкая область (10111) Краматорский район (417)


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23.06.2025 10:18 Ответить
 
 