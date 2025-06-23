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В Краматорске второй день продолжается спасательная операция: уже разобрано 230 тонн. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Краматорске вторые сутки продолжается спасательная операция после вражеского обстрела.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в городском совете.
В Краматорске российская авиабомба разрушила часть 4-этажного жилого дома. По предварительным данным, под завалами может оставаться еще один человек.
Всего в результате обстрела погибли четыре человека, тела которых спасатели деблокировали из-под завалов. Ранены 4 человека, 3 из которых спасли чрезвычайники.
Разобрано 230 тонн разрушенных конструкций. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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Яр Холодний
показать весь комментарий23.06.2025 10:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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