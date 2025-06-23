В Краматорске второй день продолжается спасательная операция: уже разобрано 230 тонн. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Краматорске вторые сутки продолжается спасательная операция после вражеского обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в городском совете.

В Краматорске российская авиабомба разрушила часть 4-этажного жилого дома. По предварительным данным, под завалами может оставаться еще один человек.

Всего в результате обстрела погибли четыре человека, тела которых спасатели деблокировали из-под завалов. Ранены 4 человека, 3 из которых спасли чрезвычайники.

Разобрано 230 тонн разрушенных конструкций. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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