Удар військ РФ по будинку у Краматорську: число жертв зросло до чотирьох. ФОТОрепортаж (оновлено)

Кількість жертв внаслідок удару РФ по будинку у Краматорську Донецької області зросла до 3 осіб.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 16:50 деблоковано тіла 3-х загиблих з-під завалів багатоповерхового будинку у Краматорську", - зауважив він.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Пізніше начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість жертв у Краматорську зросла - наразі відомо про 4 загиблих і 4 поранених.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, ще 1 людина, ймовірно, залишається під руїнами. Остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську встановлюємо", - написав він.













