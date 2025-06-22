УКР
Удар військ РФ по будинку у Краматорську: число жертв зросло до чотирьох. ФОТОрепортаж (оновлено)

Кількість жертв внаслідок удару РФ по будинку у Краматорську Донецької області зросла до 3 осіб.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 16:50 деблоковано тіла 3-х загиблих з-під завалів багатоповерхового будинку у Краматорську", - зауважив він.

Краматорськ

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Пізніше начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість жертв у Краматорську зросла - наразі відомо про 4 загиблих і 4 поранених.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, ще 1 людина, ймовірно, залишається під руїнами. Остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську встановлюємо", - написав він.

Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня

Горіти вам свім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
22.06.2025 20:57 Відповісти
Немає більш мерзенної істоти чим кацапські варвари ,з ким ви виродки воюєте ?
22.06.2025 21:14 Відповісти
ООН не хоче зібратись з приводох цих терактів які наносить московський режим? Чи члени ООН сидять на зарплаті у ***** і збираються тільки коли їм заплатять. І в тому що зараз йде війна в Ірані є вина ООН. Тому що війна в Ірані почалася з нападу московського режиму на Україну на який ООН закривала очі.
22.06.2025 21:24 Відповісти
росія невпинно продовжує рятувати Донбас… вбиваючи його жителів та перетворюючи будинки на руїни…
22.06.2025 21:43 Відповісти
 
 