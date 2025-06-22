3 032 7
Удар войск РФ по дому в Краматорске: число жертв возросло до четырех. ФОТОрепортаж (обновлено)
Количество жертв в результате удара РФ по дому в Краматорске Донецкой области возросло до 3 человек.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 16:50 деблокированы тела 3-х погибших из-под завалов многоэтажного дома в Краматорске", - отметил он.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Позже начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество жертв в Краматорске возросло - сейчас известно о 4 погибших и 4 раненых.
"Спасатели продолжают разбирать завалы. По имеющейся информации, еще 1 человек, вероятно, остается под руинами. Окончательные последствия вчерашнего удара по Краматорску устанавливаем", - написал он.
