Удар войск РФ по дому в Краматорске: число жертв возросло до четырех. ФОТОрепортаж (обновлено)

Количество жертв в результате удара РФ по дому в Краматорске Донецкой области возросло до 3 человек.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16:50 деблокированы тела 3-х погибших из-под завалов многоэтажного дома в Краматорске", - отметил он.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Позже начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество жертв в Краматорске возросло - сейчас известно о 4 погибших и 4 раненых.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. По имеющейся информации, еще 1 человек, вероятно, остается под руинами. Окончательные последствия вчерашнего удара по Краматорску устанавливаем", - написал он.













