Удар войск РФ по дому в Краматорске: число жертв возросло до четырех. ФОТОрепортаж (обновлено)

Количество жертв в результате удара РФ по дому в Краматорске Донецкой области возросло до 3 человек.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16:50 деблокированы тела 3-х погибших из-под завалов многоэтажного дома в Краматорске", - отметил он.

Краматорск

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Позже начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество жертв в Краматорске возросло - сейчас известно о 4 погибших и 4 раненых.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. По имеющейся информации, еще 1 человек, вероятно, остается под руинами. Окончательные последствия вчерашнего удара по Краматорску устанавливаем", - написал он.

Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня
Удар РФ по будинку у Краматорську 21 червня

Горіти вам свім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
22.06.2025 20:57 Ответить
Немає більш мерзенної істоти чим кацапські варвари ,з ким ви виродки воюєте ?
22.06.2025 21:14 Ответить
ООН не хоче зібратись з приводох цих терактів які наносить московський режим? Чи члени ООН сидять на зарплаті у ***** і збираються тільки коли їм заплатять. І в тому що зараз йде війна в Ірані є вина ООН. Тому що війна в Ірані почалася з нападу московського режиму на Україну на який ООН закривала очі.
22.06.2025 21:24 Ответить
росія невпинно продовжує рятувати Донбас… вбиваючи його жителів та перетворюючи будинки на руїни…
22.06.2025 21:43 Ответить
 
 