Удар войск РФ по дому в Краматорске: спасатели деблокировали тело мужчины (обновлено). ФОТО
Из-под завалов дома в Краматорске Донецкой области спасатели деблокировали тело мужчины 1962 г.р.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вероятно, под завалами могут находиться еще люди.
Поисково-спасательная операция продолжается.
"Также известно о четырех раненых, из которых одна девушка, 2010 г.р.", - отметил он.
Обновленная информация
Как позже сообщили в ГСЧС, в Краматорске российская ракета разрушила часть 4-этажного жилого дома.
По состоянию на 13.30 спасатели деблокировали тела двух погибших мужчин. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще три человека.
Разобрано 209 тонн разрушенных конструкций. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
