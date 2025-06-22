Удар войск РФ по дому в Краматорске: спасатели деблокировали тело мужчины (обновлено). ФОТО

Из-под завалов дома в Краматорске Донецкой области спасатели деблокировали тело мужчины 1962 г.р.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вероятно, под завалами могут находиться еще люди.

Поисково-спасательная операция продолжается.

"Также известно о четырех раненых, из которых одна девушка, 2010 г.р.", - отметил он.

Обновленная информация

Как позже сообщили в ГСЧС, в Краматорске российская ракета разрушила часть 4-этажного жилого дома.

По состоянию на 13.30 спасатели деблокировали тела двух погибших мужчин. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще три человека.

Разобрано 209 тонн разрушенных конструкций. Аварийно-спасательные работы продолжаются.











