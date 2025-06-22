1 234 2
Удар військ РФ по будинку у Краматорську: рятувальники деблокували тіло чоловіка (оновлено). ФОТО
З-під завалів будинку у Краматорську Донецької області рятувальники деблокували тіло чоловіка 1962 р.н.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ймовірно, під завалами можуть перебувати ще люди.
Пошуково-рятувальна операція триває.
"Також відомо про чотирьох поранених, з яких одна дівчина, 2010 р.н", - зазначив він.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомили у ДСНС, у Краматорську російська ракета зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку.
Станом на 13:30 рятувальники деблокували тіла двох загиблих чоловіків. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще троє людей.
Розібрано 209 тонн зруйнованих конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
