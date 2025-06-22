УКР
Удар військ РФ по будинку у Краматорську: рятувальники деблокували тіло чоловіка (оновлено). ФОТО

З-під завалів будинку у Краматорську Донецької області рятувальники деблокували тіло чоловіка 1962 р.н.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ймовірно, під завалами можуть перебувати ще люди.

Пошуково-рятувальна операція триває.

"Також відомо про чотирьох поранених, з яких одна дівчина, 2010 р.н", - зазначив він.

Також читайте: Удари по Краматорську та Слов’янську: одна людина загинула, ще троє дістали поранень. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація 

Як пізніше повідомили у ДСНС, у Краматорську російська ракета зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку.

Станом на 13:30 рятувальники деблокували тіла двох загиблих чоловіків. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще троє людей.

Розібрано 209 тонн зруйнованих конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Краматорськ (780) обстріл (31060) Донецька область (9683) Краматорський район (729)
