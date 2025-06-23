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Удар РФ по дому в Краматорске: число жертв возросло до 5. ФОТО
Количество жертв удара РФ по дому в Краматорске Донецкой области возросло до 5 человек.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Спасатели деблокировали из-под завалов дома тело пятой жертвы российского террора в Краматорске.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Краматорске второй день продолжается спасательная операция: уже разобрано 230 тонн.
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Маск13
показать весь комментарий23.06.2025 12:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
shokolad
показать весь комментарий23.06.2025 13:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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