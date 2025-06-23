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Новости Обстрел Краматорска
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Удар РФ по дому в Краматорске: число жертв возросло до 5. ФОТО

Количество жертв удара РФ по дому в Краматорске Донецкой области возросло до 5 человек.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатели деблокировали из-под завалов дома тело пятой жертвы российского террора в Краматорске.

Также читайте: Удар войск РФ по дому в Краматорске: число жертв возросло до четырех. ФОТОрепортаж (обновлено)

Краматорск после обстрела

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Краматорске второй день продолжается спасательная операция: уже разобрано 230 тонн.

Автор: 

Краматорськ (2333) обстрел (28205) Донецкая область (10119) Краматорский район (417)


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23.06.2025 12:52 Ответить
орки паскудні. Горіть у пеклі!
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23.06.2025 13:01 Ответить
 
 