Удар РФ по дому в Краматорске: число жертв возросло до 5. ФОТО

Количество жертв удара РФ по дому в Краматорске Донецкой области возросло до 5 человек.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатели деблокировали из-под завалов дома тело пятой жертвы российского террора в Краматорске.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Краматорске второй день продолжается спасательная операция: уже разобрано 230 тонн.