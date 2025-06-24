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Новости Атака на Днепр
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25 июня объявлен Днем траура в Днепре

Атака РФ на Днепр 24 июня

В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим вследствие российской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

Он отметил, что по состоянию на 17:45 продолжается ликвидация последствий российских ударов.

"Окончательные подсчеты еще не завершены, однако уже сейчас перечень убытков просто огромен. В жилых домах и различных коммунальных учреждениях по городу имеем более 2 (!) тысяч одних только разбитых окон. Всего повреждено почти 50 многоэтажек, в некоторых повреждены также кровли. Значительные разрушения и в частном секторе", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Днепр: количество раненых возросло до 153 человек, 12 - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Также зафиксировано почти 400 обращений от людей относительно пострадавшего имущества.

"Пострадали почти 40 учебных заведений - обычные лицеи и гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища. Есть различные повреждения в 8 локациях медицинской отрасли - больницы, амбулатории, стоматполиклиники.

Среди общественного транспорта было поражено 3 трамвайных вагона, повреждена опора контактной сети. Задело диспетчерские и мастерские электротранспорта, в одном из депо побило кровлю. Пострадала также Кайдакская насосно-фильтровальная станция, 16 районных и придомовых котельных", - говорится в сообщении мэра.

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Также пострадало:

  • Правобережное управление соцзащиты.
  • Церковь Петра и Павла.
  • Органный зал.
  • Ледовая арена.
  • АЗС.
  • Исправительная колония.
  • Здания хлебозавода, одного из промышленных предприятий, районных администраций и госказначейства.

"По каждому убитому Россией завтра в городе объявляется День траура", - добавил Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине 18 июня объявлено Днем траура

Автор: 

Днепр (4462) обстрел (28218) траур (239) Днепропетровская область (4156) Днепровский район (115)


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Топ комментарии
+14
Цікавий комент
https://www.facebook.com/alexey.valerev?comment_id=Y29tbWVudDoxMTY5NzkyNDU1MTYyNTMzXzY2NzAyMTc4NjMzODk4OQ%3D%3D&__cft__[0]=AZW2XiHiRw3EsThlCKPzK22twQ0yOIN-vdsIAAp5dL32cUdz6xz3nl-eS0mI6_JR0sVze-GCG799zwadYPAJvth-skeB5jjzqVNSqRb8x_8pFTMww_8mlPoZ7URFF-LU8F5NlVyfeJj3qmXx5KoOlaWu&__tn__=R*F Алексей Валерьев

А Зєлік завод на Шулявці засвітив, який згодом рознесли. Берлінська навела на Чернігів. Притула - сюди. Військове керівництво - на Суми. Стерненко і т.д. І їм за це нічого. А у в'язницю кидають тітку Мотрю, яка в окупації поштаркою працювала, сім'ю годувала
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24.06.2025 18:22 Ответить
+9
А КОЛИ У РОСІЙСЬКИХ МІСТАХ БУДУТЬ ДНИ ЖАЛОБИ?
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24.06.2025 18:17 Ответить
+8
росіяни уважно моніторять наш інформаційний простір. У сюжеті на "1+1" ця локація була чітко вказана.
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24.06.2025 18:21 Ответить
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А КОЛИ У РОСІЙСЬКИХ МІСТАХ БУДУТЬ ДНИ ЖАЛОБИ?
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24.06.2025 18:17 Ответить
Ніколи. Саме для цього дурням крутили клоунський серіал в 2019.
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24.06.2025 21:39 Ответить
росія це ганьба світу і помилка або навіть страшний збій розвитку людства.
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24.06.2025 18:17 Ответить
росіяни уважно моніторять наш інформаційний простір. У сюжеті на "1+1" ця локація була чітко вказана.
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24.06.2025 18:21 Ответить
Цікавий комент
https://www.facebook.com/alexey.valerev?comment_id=Y29tbWVudDoxMTY5NzkyNDU1MTYyNTMzXzY2NzAyMTc4NjMzODk4OQ%3D%3D&__cft__[0]=AZW2XiHiRw3EsThlCKPzK22twQ0yOIN-vdsIAAp5dL32cUdz6xz3nl-eS0mI6_JR0sVze-GCG799zwadYPAJvth-skeB5jjzqVNSqRb8x_8pFTMww_8mlPoZ7URFF-LU8F5NlVyfeJj3qmXx5KoOlaWu&__tn__=R*F Алексей Валерьев

А Зєлік завод на Шулявці засвітив, який згодом рознесли. Берлінська навела на Чернігів. Притула - сюди. Військове керівництво - на Суми. Стерненко і т.д. І їм за це нічого. А у в'язницю кидають тітку Мотрю, яка в окупації поштаркою працювала, сім'ю годувала
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24.06.2025 18:22 Ответить
О, це треш - як гнилоголові вишиватники та нафронтниці лають людей які працюють на ТОТ - медсестер, соцробітників, тих же поштарів!! Як вирвались з ТОТ - прихуїли просто що робиться в "стійкій незламній" Благомловенній Вітчизні нашій .. 😢 ( раніше того не знали бо там інтернету не мали) .
Таке враження що люди подуріли та сказилися!! Своїх же клянуть та лають... А ви хоч уявляєте як вижити старим та пораненим без собему, без пошти і медиків?? ********, ****** мери-депутатині собі вже нагороди чипляють , і мають великі оклади - про тому що вся громада в окупації. І всяке падло в вишиванці! А у нас від цього тригер - бо майже всі на ТОТ ( + хто вирвався) впевнені, що здавали їх ті падли які до 2022го більше всіх вишиванку пхали у всіх тіктоках і постах.
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24.06.2025 19:08 Ответить
сажают даже тех,кто просто лайки ставил,апостола гляньте. но не этих предателей
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24.06.2025 22:25 Ответить
дурня,ніби вони з сюжетів г+г дізнаються локації. вони про них і так знають,як і наші про їхні.
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24.06.2025 18:24 Ответить
А якщо не усі локації знають ? Може треба перестати ПИСТИТИ У ЗМІ?
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24.06.2025 18:28 Ответить
Кацапи багато чого не знають,поки зе-дебіли не засвітять!!
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24.06.2025 18:45 Ответить
а ми тіпа джентльмена ну ну треба щоб кацапія горіла і хватить гратися у галантність попіл спалених міст повинний бутися в наших серцях
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24.06.2025 18:21 Ответить
Главное Киев под Патріотами.а переферия хер с ней )))
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24.06.2025 18:28 Ответить
На всі міста Захід не хоче давати достатньо ППО.
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24.06.2025 21:27 Ответить
Снова спрашиваю почему не бьём по грёбаному белгороду??
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24.06.2025 18:58 Ответить
Бо ти не виготовив ракети і там немає цікавих цілей. Треба бити по Москві.
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24.06.2025 21:29 Ответить
Дякуємо Заходу за чудове ППО для свого захисника НАТО від рашки!
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24.06.2025 19:05 Ответить
Без Західних систем ППО,все було б набагато гірше.
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24.06.2025 20:36 Ответить
 
 