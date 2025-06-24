25 июня объявлен Днем траура в Днепре
В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим вследствие российской атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Борис Филатов.
Он отметил, что по состоянию на 17:45 продолжается ликвидация последствий российских ударов.
"Окончательные подсчеты еще не завершены, однако уже сейчас перечень убытков просто огромен. В жилых домах и различных коммунальных учреждениях по городу имеем более 2 (!) тысяч одних только разбитых окон. Всего повреждено почти 50 многоэтажек, в некоторых повреждены также кровли. Значительные разрушения и в частном секторе", - рассказал он.
Также зафиксировано почти 400 обращений от людей относительно пострадавшего имущества.
"Пострадали почти 40 учебных заведений - обычные лицеи и гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища. Есть различные повреждения в 8 локациях медицинской отрасли - больницы, амбулатории, стоматполиклиники.
Среди общественного транспорта было поражено 3 трамвайных вагона, повреждена опора контактной сети. Задело диспетчерские и мастерские электротранспорта, в одном из депо побило кровлю. Пострадала также Кайдакская насосно-фильтровальная станция, 16 районных и придомовых котельных", - говорится в сообщении мэра.
Также пострадало:
- Правобережное управление соцзащиты.
- Церковь Петра и Павла.
- Органный зал.
- Ледовая арена.
- АЗС.
- Исправительная колония.
- Здания хлебозавода, одного из промышленных предприятий, районных администраций и госказначейства.
"По каждому убитому Россией завтра в городе объявляется День траура", - добавил Филатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/alexey.valerev?comment_id=Y29tbWVudDoxMTY5NzkyNDU1MTYyNTMzXzY2NzAyMTc4NjMzODk4OQ%3D%3D&__cft__[0]=AZW2XiHiRw3EsThlCKPzK22twQ0yOIN-vdsIAAp5dL32cUdz6xz3nl-eS0mI6_JR0sVze-GCG799zwadYPAJvth-skeB5jjzqVNSqRb8x_8pFTMww_8mlPoZ7URFF-LU8F5NlVyfeJj3qmXx5KoOlaWu&__tn__=R*F Алексей Валерьев
А Зєлік завод на Шулявці засвітив, який згодом рознесли. Берлінська навела на Чернігів. Притула - сюди. Військове керівництво - на Суми. Стерненко і т.д. І їм за це нічого. А у в'язницю кидають тітку Мотрю, яка в окупації поштаркою працювала, сім'ю годувала
гнилоголовівишиватники та нафронтниці лають людей які працюють на ТОТ - медсестер, соцробітників, тих же поштарів!! Як вирвались з ТОТ - прихуїли просто що робиться в "стійкій незламній" Благомловенній Вітчизні нашій .. 😢 ( раніше того не знали бо там інтернету не мали) .
Таке враження що люди подуріли та сказилися!! Своїх же клянуть та лають... А ви хоч уявляєте як вижити старим та пораненим без собему, без пошти і медиків?? ********, ****** мери-депутатині собі вже нагороди чипляють , і мають великі оклади - про тому що вся громада в окупації. І всяке падло в вишиванці! А у нас від цього тригер - бо майже всі на ТОТ ( + хто вирвався) впевнені, що здавали їх ті падли які до 2022го більше всіх вишиванку пхали у всіх тіктоках і постах.