25 июня объявлен Днем траура в Днепре

В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим вследствие российской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

Он отметил, что по состоянию на 17:45 продолжается ликвидация последствий российских ударов.

"Окончательные подсчеты еще не завершены, однако уже сейчас перечень убытков просто огромен. В жилых домах и различных коммунальных учреждениях по городу имеем более 2 (!) тысяч одних только разбитых окон. Всего повреждено почти 50 многоэтажек, в некоторых повреждены также кровли. Значительные разрушения и в частном секторе", - рассказал он.

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Также зафиксировано почти 400 обращений от людей относительно пострадавшего имущества.

"Пострадали почти 40 учебных заведений - обычные лицеи и гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища. Есть различные повреждения в 8 локациях медицинской отрасли - больницы, амбулатории, стоматполиклиники.

Среди общественного транспорта было поражено 3 трамвайных вагона, повреждена опора контактной сети. Задело диспетчерские и мастерские электротранспорта, в одном из депо побило кровлю. Пострадала также Кайдакская насосно-фильтровальная станция, 16 районных и придомовых котельных", - говорится в сообщении мэра.

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Также пострадало:

Правобережное управление соцзащиты.

Церковь Петра и Павла.

Органный зал.

Ледовая арена.

АЗС.

Исправительная колония.

Здания хлебозавода, одного из промышленных предприятий, районных администраций и госказначейства.

"По каждому убитому Россией завтра в городе объявляется День траура", - добавил Филатов.

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