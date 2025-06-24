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Новини Атака на Дніпро
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25 червня оголошено Днем жалоби у Дніпрі

Атака РФ на Дніпро 24 червня

У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Він зазначив, що станом на 17:45 продовжується ліквідація наслідків російських ударів.

"Остаточні підрахунки ще не завершені, проте вже зараз перелік збитків просто величезний. У житлових будинках та різних комунальних закладах по місту маємо понад 2 (!) тисячі самих лише потрощених вікон. Загалом пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені також покрівлі. Значні руйнування й у приватному секторі", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Дніпро: кількість поранених зросла до 153 людей, 12 – у важкому стані. ФОТОрепортаж

Також зафіксовано майже 400 звернень від людей щодо постраждалого майна.

"Постраждали майже 40 навчальних закладів — звичайні ліцеї та гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища. Є різні пошкодження у 8 локаціях медичної галузі — лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка.

Серед громадського транспорту було уражено 3 трамвайні вагони, пошкоджено опору контактної мережі. Зачепило диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю. Постраждала також Кайдацька насосно-фільтрувальна станція, 16 районних та прибудинкових котелень", - йдеться у повідомленні мера.

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Також постраждало:

  • Правобережне управління соцзахисту.
  • Церква Петра і Павла.
  • Органна зала.
  • Льодова Арена.
  • АЗС.
  • Виправна колонія.
  • Будівлі хлібзаводу, одного з промислових підприємств, районних адміністрацій та держказначейства.

"За кожним убитим Росією завтра у місті оголошується День жалоби", - додав Філатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині 18 червня оголошено Днем жалоби

Автор: 

Дніпро (3322) обстріл (29540) жалоба (175) Дніпропетровська область (3936) Дніпровський район (117)


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Топ коментарі
+14
Цікавий комент
https://www.facebook.com/alexey.valerev?comment_id=Y29tbWVudDoxMTY5NzkyNDU1MTYyNTMzXzY2NzAyMTc4NjMzODk4OQ%3D%3D&__cft__[0]=AZW2XiHiRw3EsThlCKPzK22twQ0yOIN-vdsIAAp5dL32cUdz6xz3nl-eS0mI6_JR0sVze-GCG799zwadYPAJvth-skeB5jjzqVNSqRb8x_8pFTMww_8mlPoZ7URFF-LU8F5NlVyfeJj3qmXx5KoOlaWu&__tn__=R*F Алексей Валерьев

А Зєлік завод на Шулявці засвітив, який згодом рознесли. Берлінська навела на Чернігів. Притула - сюди. Військове керівництво - на Суми. Стерненко і т.д. І їм за це нічого. А у в'язницю кидають тітку Мотрю, яка в окупації поштаркою працювала, сім'ю годувала
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24.06.2025 18:22 Відповісти
+9
А КОЛИ У РОСІЙСЬКИХ МІСТАХ БУДУТЬ ДНИ ЖАЛОБИ?
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24.06.2025 18:17 Відповісти
+8
росіяни уважно моніторять наш інформаційний простір. У сюжеті на "1+1" ця локація була чітко вказана.
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24.06.2025 18:21 Відповісти
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А КОЛИ У РОСІЙСЬКИХ МІСТАХ БУДУТЬ ДНИ ЖАЛОБИ?
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24.06.2025 18:17 Відповісти
Ніколи. Саме для цього дурням крутили клоунський серіал в 2019.
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24.06.2025 21:39 Відповісти
росія це ганьба світу і помилка або навіть страшний збій розвитку людства.
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24.06.2025 18:17 Відповісти
росіяни уважно моніторять наш інформаційний простір. У сюжеті на "1+1" ця локація була чітко вказана.
показати весь коментар
24.06.2025 18:21 Відповісти
Цікавий комент
https://www.facebook.com/alexey.valerev?comment_id=Y29tbWVudDoxMTY5NzkyNDU1MTYyNTMzXzY2NzAyMTc4NjMzODk4OQ%3D%3D&__cft__[0]=AZW2XiHiRw3EsThlCKPzK22twQ0yOIN-vdsIAAp5dL32cUdz6xz3nl-eS0mI6_JR0sVze-GCG799zwadYPAJvth-skeB5jjzqVNSqRb8x_8pFTMww_8mlPoZ7URFF-LU8F5NlVyfeJj3qmXx5KoOlaWu&__tn__=R*F Алексей Валерьев

А Зєлік завод на Шулявці засвітив, який згодом рознесли. Берлінська навела на Чернігів. Притула - сюди. Військове керівництво - на Суми. Стерненко і т.д. І їм за це нічого. А у в'язницю кидають тітку Мотрю, яка в окупації поштаркою працювала, сім'ю годувала
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24.06.2025 18:22 Відповісти
О, це треш - як гнилоголові вишиватники та нафронтниці лають людей які працюють на ТОТ - медсестер, соцробітників, тих же поштарів!! Як вирвались з ТОТ - прихуїли просто що робиться в "стійкій незламній" Благомловенній Вітчизні нашій .. 😢 ( раніше того не знали бо там інтернету не мали) .
Таке враження що люди подуріли та сказилися!! Своїх же клянуть та лають... А ви хоч уявляєте як вижити старим та пораненим без собему, без пошти і медиків?? ********, ****** мери-депутатині собі вже нагороди чипляють , і мають великі оклади - про тому що вся громада в окупації. І всяке падло в вишиванці! А у нас від цього тригер - бо майже всі на ТОТ ( + хто вирвався) впевнені, що здавали їх ті падли які до 2022го більше всіх вишиванку пхали у всіх тіктоках і постах.
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24.06.2025 19:08 Відповісти
сажают даже тех,кто просто лайки ставил,апостола гляньте. но не этих предателей
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24.06.2025 22:25 Відповісти
дурня,ніби вони з сюжетів г+г дізнаються локації. вони про них і так знають,як і наші про їхні.
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24.06.2025 18:24 Відповісти
А якщо не усі локації знають ? Може треба перестати ПИСТИТИ У ЗМІ?
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24.06.2025 18:28 Відповісти
Кацапи багато чого не знають,поки зе-дебіли не засвітять!!
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24.06.2025 18:45 Відповісти
а ми тіпа джентльмена ну ну треба щоб кацапія горіла і хватить гратися у галантність попіл спалених міст повинний бутися в наших серцях
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24.06.2025 18:21 Відповісти
Главное Киев под Патріотами.а переферия хер с ней )))
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24.06.2025 18:28 Відповісти
На всі міста Захід не хоче давати достатньо ППО.
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24.06.2025 21:27 Відповісти
Снова спрашиваю почему не бьём по грёбаному белгороду??
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24.06.2025 18:58 Відповісти
Бо ти не виготовив ракети і там немає цікавих цілей. Треба бити по Москві.
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24.06.2025 21:29 Відповісти
Дякуємо Заходу за чудове ППО для свого захисника НАТО від рашки!
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24.06.2025 19:05 Відповісти
Без Західних систем ППО,все було б набагато гірше.
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24.06.2025 20:36 Відповісти
 
 