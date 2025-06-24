25 червня оголошено Днем жалоби у Дніпрі

У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Він зазначив, що станом на 17:45 продовжується ліквідація наслідків російських ударів.

"Остаточні підрахунки ще не завершені, проте вже зараз перелік збитків просто величезний. У житлових будинках та різних комунальних закладах по місту маємо понад 2 (!) тисячі самих лише потрощених вікон. Загалом пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені також покрівлі. Значні руйнування й у приватному секторі", - розповів він.

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Також зафіксовано майже 400 звернень від людей щодо постраждалого майна.

"Постраждали майже 40 навчальних закладів — звичайні ліцеї та гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища. Є різні пошкодження у 8 локаціях медичної галузі — лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка.

Серед громадського транспорту було уражено 3 трамвайні вагони, пошкоджено опору контактної мережі. Зачепило диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю. Постраждала також Кайдацька насосно-фільтрувальна станція, 16 районних та прибудинкових котелень", - йдеться у повідомленні мера.

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Також постраждало:

Правобережне управління соцзахисту.

Церква Петра і Павла.

Органна зала.

Льодова Арена.

АЗС.

Виправна колонія.

Будівлі хлібзаводу, одного з промислових підприємств, районних адміністрацій та держказначейства.

"За кожним убитим Росією завтра у місті оголошується День жалоби", - додав Філатов.

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