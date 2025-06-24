25 червня оголошено Днем жалоби у Дніпрі
У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Борис Філатов.
Він зазначив, що станом на 17:45 продовжується ліквідація наслідків російських ударів.
"Остаточні підрахунки ще не завершені, проте вже зараз перелік збитків просто величезний. У житлових будинках та різних комунальних закладах по місту маємо понад 2 (!) тисячі самих лише потрощених вікон. Загалом пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені також покрівлі. Значні руйнування й у приватному секторі", - розповів він.
Також зафіксовано майже 400 звернень від людей щодо постраждалого майна.
"Постраждали майже 40 навчальних закладів — звичайні ліцеї та гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища. Є різні пошкодження у 8 локаціях медичної галузі — лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка.
Серед громадського транспорту було уражено 3 трамвайні вагони, пошкоджено опору контактної мережі. Зачепило диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю. Постраждала також Кайдацька насосно-фільтрувальна станція, 16 районних та прибудинкових котелень", - йдеться у повідомленні мера.
Також постраждало:
- Правобережне управління соцзахисту.
- Церква Петра і Павла.
- Органна зала.
- Льодова Арена.
- АЗС.
- Виправна колонія.
- Будівлі хлібзаводу, одного з промислових підприємств, районних адміністрацій та держказначейства.
"За кожним убитим Росією завтра у місті оголошується День жалоби", - додав Філатов.
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А Зєлік завод на Шулявці засвітив, який згодом рознесли. Берлінська навела на Чернігів. Притула - сюди. Військове керівництво - на Суми. Стерненко і т.д. І їм за це нічого. А у в'язницю кидають тітку Мотрю, яка в окупації поштаркою працювала, сім'ю годувала
гнилоголовівишиватники та нафронтниці лають людей які працюють на ТОТ - медсестер, соцробітників, тих же поштарів!! Як вирвались з ТОТ - прихуїли просто що робиться в "стійкій незламній" Благомловенній Вітчизні нашій .. 😢 ( раніше того не знали бо там інтернету не мали) .
Таке враження що люди подуріли та сказилися!! Своїх же клянуть та лають... А ви хоч уявляєте як вижити старим та пораненим без собему, без пошти і медиків?? ********, ****** мери-депутатині собі вже нагороди чипляють , і мають великі оклади - про тому що вся громада в окупації. І всяке падло в вишиванці! А у нас від цього тригер - бо майже всі на ТОТ ( + хто вирвався) впевнені, що здавали їх ті падли які до 2022го більше всіх вишиванку пхали у всіх тіктоках і постах.