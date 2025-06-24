Сибіга про удар РФ по Дніпру: Поки лідери збираються на саміт НАТО, Росія надсилає сигнал терору

Глава МЗС Андрій Сибіг закликав партнерів по ЄС та НАТО чинити тиск на Росію. Сьогодні РФ вдарила по Дніпру, внаслідок чого загинули 8 людей.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Пошкоджено звичайний пасажирський поїзд, школи та дитячі садки, лікарню та клініку. Є загиблі та поранені.

Поки лідери збираються в Гаазі на саміт НАТО, Росія надсилає сигнал терору та неприйняття миру. Посилення тиску на Москву союзниками є питанням довіри. Це має бути місяць тиску на агресора. Ми закликаємо саміти НАТО та ЄС цього тижня ухвалити рішення, які демонструють силу", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого загинули 8 людей.

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