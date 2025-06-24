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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака на Дніпро
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Сибіга про удар РФ по Дніпру: Поки лідери збираються на саміт НАТО, Росія надсилає сигнал терору

Сибіга прокоментував удар РФ по Дніпру

Глава МЗС Андрій Сибіг закликав партнерів по ЄС та НАТО чинити тиск на Росію. Сьогодні РФ вдарила по Дніпру, внаслідок чого загинули 8 людей. 

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Пошкоджено звичайний пасажирський поїзд, школи та дитячі садки, лікарню та клініку. Є загиблі та поранені.

Поки лідери збираються в Гаазі на саміт НАТО, Росія надсилає сигнал терору та неприйняття миру. Посилення тиску на Москву союзниками є питанням довіри. Це має бути місяць тиску на агресора. Ми закликаємо саміти НАТО та ЄС цього тижня ухвалити рішення, які демонструють силу", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого загинули 8 людей.

Дивіться: Поїзд "Одеса - Запоріжжя" пошкоджено через удар РФ по Дніпропетровщині (оновлено). ВIДЕО

Сибіга прокоментував удар РФ по Дніпру

Автор: 

Дніпро (3322) обстріл (29540) Сибіга Андрій (537) Дніпропетровська область (3936) Дніпровський район (117)


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Топ коментарі
+3
знову хтось має чинити "тиск" а ми тут ніпричому
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24.06.2025 15:05 Відповісти
+2
А де ці фото на BBC, CNN?
Ах, за це треба платити!
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24.06.2025 15:03 Відповісти
+1
де наші ракети Сибіга?
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24.06.2025 15:07 Відповісти
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А де ці фото на BBC, CNN?
Ах, за це треба платити!
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24.06.2025 15:03 Відповісти
знову хтось має чинити "тиск" а ми тут ніпричому
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24.06.2025 15:05 Відповісти
де наші ракети Сибіга?
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24.06.2025 15:07 Відповісти
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ. 🤡🤡🤡
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24.06.2025 15:09 Відповісти
але ілона не приступна і всіляко ігнорує сибігу. точніше єрмачину.
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24.06.2025 15:12 Відповісти
Поки лідери збираються в Гаазі на саміт НАТО, Росія надсилає сигнал терору та неприйняття миру. накуя Україні такі міністри , як Сибіга.котрий сліпий бачити рашистський терор по відношенні до України і її народу починаючи з 2014 року з окупаціїукраїнського КРИМУ.???
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24.06.2025 15:21 Відповісти
Досить грати в гуманізм..., за кожного вбитого цивільного українця потрібно обнулити 10(десять) "мірніх рассеянцєв". Не знаете як, запитайте у ЦАХАЛ !!!
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24.06.2025 15:24 Відповісти
ракети потрібні.... а інакше треба сидіти та терпіти... й вмирати поступово без права на відповідь...
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24.06.2025 15:37 Відповісти
і шо далі? генератори цитат
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24.06.2025 15:42 Відповісти
Не тільки я повинен бути агітатором цього, так не працює (С) зеленський
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24.06.2025 15:56 Відповісти
 
 