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Новости Обстрелы Днепропетровщины Атака на Днепр
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Сибига об ударе РФ по Днепру: Пока лидеры собираются на саммит НАТО, Россия посылает сигнал террора

Сибига прокомментировал удар РФ по Днепру

Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров по ЕС и НАТО оказать давление на Россию. Сегодня РФ ударила по Днепру, в результате чего погибли 8 человек.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Поврежден обычный пассажирский поезд, школы и детские сады, больница и клиника. Есть погибшие и раненые.

Пока лидеры собираются в Гааге на саммит НАТО, Россия посылает сигнал террора и неприятия мира. Усиление давления на Москву союзниками является вопросом доверия. Это должен быть месяц давления на агрессора. Мы призываем саммиты НАТО и ЕС на этой неделе принять решения, которые демонстрируют силу", - подчеркнул министр.

Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего погибли 8 человек.

Смотрите: Поезд "Одесса - Запорожье" поврежден из-за удара РФ по Днепропетровщине (обновлено). ВИДЕО

Сибига прокомментировал удар РФ по Днепру

Автор: 

Днепр (4462) обстрел (28218) Сибига Андрей (532) Днепропетровская область (4156) Днепровский район (115)


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Топ комментарии
+3
знову хтось має чинити "тиск" а ми тут ніпричому
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24.06.2025 15:05 Ответить
+2
А де ці фото на BBC, CNN?
Ах, за це треба платити!
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24.06.2025 15:03 Ответить
+1
де наші ракети Сибіга?
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24.06.2025 15:07 Ответить
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А де ці фото на BBC, CNN?
Ах, за це треба платити!
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24.06.2025 15:03 Ответить
знову хтось має чинити "тиск" а ми тут ніпричому
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24.06.2025 15:05 Ответить
де наші ракети Сибіга?
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24.06.2025 15:07 Ответить
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ. 🤡🤡🤡
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24.06.2025 15:09 Ответить
але ілона не приступна і всіляко ігнорує сибігу. точніше єрмачину.
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24.06.2025 15:12 Ответить
Поки лідери збираються в Гаазі на саміт НАТО, Росія надсилає сигнал терору та неприйняття миру. накуя Україні такі міністри , як Сибіга.котрий сліпий бачити рашистський терор по відношенні до України і її народу починаючи з 2014 року з окупаціїукраїнського КРИМУ.???
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24.06.2025 15:21 Ответить
Досить грати в гуманізм..., за кожного вбитого цивільного українця потрібно обнулити 10(десять) "мірніх рассеянцєв". Не знаете як, запитайте у ЦАХАЛ !!!
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24.06.2025 15:24 Ответить
ракети потрібні.... а інакше треба сидіти та терпіти... й вмирати поступово без права на відповідь...
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24.06.2025 15:37 Ответить
і шо далі? генератори цитат
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24.06.2025 15:42 Ответить
Не тільки я повинен бути агітатором цього, так не працює (С) зеленський
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24.06.2025 15:56 Ответить
 
 