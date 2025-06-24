Сибига об ударе РФ по Днепру: Пока лидеры собираются на саммит НАТО, Россия посылает сигнал террора

Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров по ЕС и НАТО оказать давление на Россию. Сегодня РФ ударила по Днепру, в результате чего погибли 8 человек.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Поврежден обычный пассажирский поезд, школы и детские сады, больница и клиника. Есть погибшие и раненые.

Пока лидеры собираются в Гааге на саммит НАТО, Россия посылает сигнал террора и неприятия мира. Усиление давления на Москву союзниками является вопросом доверия. Это должен быть месяц давления на агрессора. Мы призываем саммиты НАТО и ЕС на этой неделе принять решения, которые демонстрируют силу", - подчеркнул министр.

Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего погибли 8 человек.

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