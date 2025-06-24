Атака РФ на Дніпро: кількість поранених зросла до 153 людей, 12 – у важкому стані. ФОТОрепортаж

У Дніпрі кількість постраждалих від російського удару вдень 24 червня зросла до 153 людей.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на обласний центр. На зараз їх – 153", - зазначив він.

З-поміж тих, хто залишається у лікарнях, – 12 людей у важкому стані.

Лисак додав, що медичну допомогу надали вже 18 дітям. Найменшому постраждалому — 6 місяців.

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Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого загинули 9 людей.