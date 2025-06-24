УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8959 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини Атака на Дніпро
8 241 16

Атака РФ на Дніпро: кількість поранених зросла до 153 людей, 12 – у важкому стані. ФОТОрепортаж

У Дніпрі кількість постраждалих від російського удару вдень 24 червня зросла до 153 людей.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на обласний центр. На зараз їх – 153", - зазначив він.

З-поміж тих, хто залишається у лікарнях, – 12 людей у важкому стані.

Лисак додав, що медичну допомогу надали вже 18 дітям. Найменшому постраждалому — 6 місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про удар РФ по Дніпру: Поки лідери збираються на саміт НАТО, Росія надсилає сигнал терору

Атака РФ на Дніпро 24 червня
Атака РФ на Дніпро 24 червня
Атака РФ на Дніпро 24 червня
Атака РФ на Дніпро 24 червня
Атака РФ на Дніпро 24 червня
Атака РФ на Дніпро 24 червня
Атака РФ на Дніпро 24 червня
Атака РФ на Дніпро 24 червня
Атака РФ на Дніпро 24 червня
Атака РФ на Дніпро 24 червня

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого загинули 9 людей.

Автор: 

Дніпро (3322) обстріл (29540) поранення (2824) Дніпропетровська область (3936) Дніпровський район (117)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Кремлівський виродок і весь твій кацапстан має потрапити до пекла
за такі страшні злочини в Украіні !
Кацапстан згорить до тла 100% 😡
показати весь коментар
24.06.2025 16:17 Відповісти
+8
Вгамуйся, це ні про що, ціль повинна бути одна - Кремль. Холопи нічого на болотах не вирішують, їм за щастя здохнути.
показати весь коментар
24.06.2025 16:20 Відповісти
+7
Рашиський терор немає меж ,цей маняк убивця переплюнув Гітлера в війні з мирним населенням ,ну чому ця рашиська істота жива ,а тим більше відповіді нема по рашиським містах ,недоумки боятся трампа розлютити "переговори все таки" ці жертви і на совісті рудого який заохочував терориста що йому за геноцид нічого не буде.
показати весь коментар
24.06.2025 16:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вгамуйся, це ні про що, ціль повинна бути одна - Кремль. Холопи нічого на болотах не вирішують, їм за щастя здохнути.
показати весь коментар
24.06.2025 16:20 Відповісти
Вячеслав Клименко #567231 до сраки тот кремль - там всеравно никого не будет- а вот русню по всей маскве кошмарить в ответку это самое нужное для принуждения к миру кацапни
показати весь коментар
24.06.2025 16:41 Відповісти
не кремль, а - НПЗ, газорозподільчі станції, порти де нафта відвантажується.
показати весь коментар
24.06.2025 16:44 Відповісти
Хоча б дронами аля шахед по АЗСках лупить. Наприклад в Білгороді всього 72 заправки, як каже гугл. Якщо по кожній влупить двума дронами це 142 дрона. На виході маєм вбитий персонал заправки, суб вибух газових балонів і самої АЗС, що нанесе суб-вибухи і жертви хто буде поруч і руйнування прилеглих територій. + параліч транспортної системи: не приїде ні швидка, ні пожарка, хліба не привезуть. Повний параліч міста обласного значення!!!
показати весь коментар
24.06.2025 16:51 Відповісти
Згоден з цим, особливо по Грушовій балці з Шесхарісом в Новоросійську. Але так звані партнери цього не дозволяють.
показати весь коментар
24.06.2025 17:02 Відповісти
Кремлівський виродок і весь твій кацапстан має потрапити до пекла
за такі страшні злочини в Украіні !
Кацапстан згорить до тла 100% 😡
показати весь коментар
24.06.2025 16:17 Відповісти
Рашиський терор немає меж ,цей маняк убивця переплюнув Гітлера в війні з мирним населенням ,ну чому ця рашиська істота жива ,а тим більше відповіді нема по рашиським містах ,недоумки боятся трампа розлютити "переговори все таки" ці жертви і на совісті рудого який заохочував терориста що йому за геноцид нічого не буде.
показати весь коментар
24.06.2025 16:21 Відповісти
Заради об'єктивності у всіх світових війнах чисельність загиблих мирних громадян значно перевищувала кількість загиблих військовослужбовців. У війні із гітлером мирних загинуло близько 20 мільйонів, а військових 11.
показати весь коментар
24.06.2025 21:57 Відповісти
А як же всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського? Чи воно знову тільки з нашої сторони? Чого то нпз рашийські не горять? Чого то наварашийськ не знищений? Чого то рашийські лоханки плавають як лайно у чорному морі? І що роблять сотні тисяч "заброньованих" ментів і тцкашників , які вештаються містами і селами у пошуках чим поживитись?
показати весь коментар
24.06.2025 16:34 Відповісти
зе-плесень ТЕРПИЛА и лох бункерный - сбежал в Европу пока кремляди и путлер убивают украинцев
показати весь коментар
24.06.2025 16:43 Відповісти
НПЗ не горять, тому що у нас є свтіло і нема відключень. Вроді так вони домовлялись
показати весь коментар
24.06.2025 16:52 Відповісти
А що за "всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського"?
показати весь коментар
24.06.2025 17:26 Відповісти
Іран на другий день після бомбардувань скликав радбез оон,а наш в турне по європам«зажигає»...
показати весь коментар
24.06.2025 18:08 Відповісти
 
 