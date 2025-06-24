Атака РФ на Днепр: количество раненых возросло до 153 человек, 12 - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

В Днепре количество пострадавших от российского удара днем 24 июня возросло до 153 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Увеличилось количество пострадавших из-за вражеской атаки на областной центр. На сейчас их - 153", - отметил он.

Среди тех, кто остается в больницах, - 12 человек в тяжелом состоянии.

Лысак добавил, что медицинскую помощь оказали уже 18 детям. Самому маленькому пострадавшему - 6 месяцев.

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Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего погибли 9 человек.