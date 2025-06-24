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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины Атака на Днепр
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Атака РФ на Днепр: количество раненых возросло до 153 человек, 12 - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

В Днепре количество пострадавших от российского удара днем 24 июня возросло до 153 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Увеличилось количество пострадавших из-за вражеской атаки на областной центр. На сейчас их - 153", - отметил он.

Среди тех, кто остается в больницах, - 12 человек в тяжелом состоянии.

Лысак добавил, что медицинскую помощь оказали уже 18 детям. Самому маленькому пострадавшему - 6 месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига об ударе РФ по Днепру: Пока лидеры собираются на саммит НАТО, Россия посылает сигнал террора

Атака РФ на Днепр 24 июня
Атака РФ на Днепр 24 июня
Атака РФ на Днепр 24 июня
Атака РФ на Днепр 24 июня
Атака РФ на Днепр 24 июня
Атака РФ на Днепр 24 июня
Атака РФ на Днепр 24 июня
Атака РФ на Днепр 24 июня
Атака РФ на Днепр 24 июня
Атака РФ на Днепр 24 июня

Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего погибли 9 человек.

Автор: 

Днепр (4462) обстрел (28218) ранение (3405) Днепропетровская область (4156) Днепровский район (115)


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Топ комментарии
+10
Кремлівський виродок і весь твій кацапстан має потрапити до пекла
за такі страшні злочини в Украіні !
Кацапстан згорить до тла 100% 😡
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24.06.2025 16:17 Ответить
+8
Вгамуйся, це ні про що, ціль повинна бути одна - Кремль. Холопи нічого на болотах не вирішують, їм за щастя здохнути.
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24.06.2025 16:20 Ответить
+7
Рашиський терор немає меж ,цей маняк убивця переплюнув Гітлера в війні з мирним населенням ,ну чому ця рашиська істота жива ,а тим більше відповіді нема по рашиським містах ,недоумки боятся трампа розлютити "переговори все таки" ці жертви і на совісті рудого який заохочував терориста що йому за геноцид нічого не буде.
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24.06.2025 16:21 Ответить
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Вгамуйся, це ні про що, ціль повинна бути одна - Кремль. Холопи нічого на болотах не вирішують, їм за щастя здохнути.
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24.06.2025 16:20 Ответить
Вячеслав Клименко #567231 до сраки тот кремль - там всеравно никого не будет- а вот русню по всей маскве кошмарить в ответку это самое нужное для принуждения к миру кацапни
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24.06.2025 16:41 Ответить
не кремль, а - НПЗ, газорозподільчі станції, порти де нафта відвантажується.
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24.06.2025 16:44 Ответить
Хоча б дронами аля шахед по АЗСках лупить. Наприклад в Білгороді всього 72 заправки, як каже гугл. Якщо по кожній влупить двума дронами це 142 дрона. На виході маєм вбитий персонал заправки, суб вибух газових балонів і самої АЗС, що нанесе суб-вибухи і жертви хто буде поруч і руйнування прилеглих територій. + параліч транспортної системи: не приїде ні швидка, ні пожарка, хліба не привезуть. Повний параліч міста обласного значення!!!
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24.06.2025 16:51 Ответить
Згоден з цим, особливо по Грушовій балці з Шесхарісом в Новоросійську. Але так звані партнери цього не дозволяють.
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24.06.2025 17:02 Ответить
Кремлівський виродок і весь твій кацапстан має потрапити до пекла
за такі страшні злочини в Украіні !
Кацапстан згорить до тла 100% 😡
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24.06.2025 16:17 Ответить
Рашиський терор немає меж ,цей маняк убивця переплюнув Гітлера в війні з мирним населенням ,ну чому ця рашиська істота жива ,а тим більше відповіді нема по рашиським містах ,недоумки боятся трампа розлютити "переговори все таки" ці жертви і на совісті рудого який заохочував терориста що йому за геноцид нічого не буде.
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24.06.2025 16:21 Ответить
Заради об'єктивності у всіх світових війнах чисельність загиблих мирних громадян значно перевищувала кількість загиблих військовослужбовців. У війні із гітлером мирних загинуло близько 20 мільйонів, а військових 11.
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24.06.2025 21:57 Ответить
А як же всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського? Чи воно знову тільки з нашої сторони? Чого то нпз рашийські не горять? Чого то наварашийськ не знищений? Чого то рашийські лоханки плавають як лайно у чорному морі? І що роблять сотні тисяч "заброньованих" ментів і тцкашників , які вештаються містами і селами у пошуках чим поживитись?
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24.06.2025 16:34 Ответить
зе-плесень ТЕРПИЛА и лох бункерный - сбежал в Европу пока кремляди и путлер убивают украинцев
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24.06.2025 16:43 Ответить
НПЗ не горять, тому що у нас є свтіло і нема відключень. Вроді так вони домовлялись
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24.06.2025 16:52 Ответить
А що за "всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського"?
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24.06.2025 17:26 Ответить
Іран на другий день після бомбардувань скликав радбез оон,а наш в турне по європам«зажигає»...
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24.06.2025 18:08 Ответить
 
 