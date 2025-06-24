Атака РФ на Днепр: количество раненых возросло до 153 человек, 12 - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
В Днепре количество пострадавших от российского удара днем 24 июня возросло до 153 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Увеличилось количество пострадавших из-за вражеской атаки на областной центр. На сейчас их - 153", - отметил он.
Среди тех, кто остается в больницах, - 12 человек в тяжелом состоянии.
Лысак добавил, что медицинскую помощь оказали уже 18 детям. Самому маленькому пострадавшему - 6 месяцев.
Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего погибли 9 человек.
Топ комментарии
+10 Amber
показать весь комментарий24.06.2025 16:17 Ответить Ссылка
+8 Вячеслав Клименко #567231
показать весь комментарий24.06.2025 16:20 Ответить Ссылка
+7 Володимир Омельянов
показать весь комментарий24.06.2025 16:21 Ответить Ссылка
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за такі страшні злочини в Украіні !
Кацапстан згорить до тла 100% 😡