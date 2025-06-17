На Київщині 18 червня оголошено Днем жалоби

18 червня 2025 року оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Києву.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

"У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи. Цієї ночі ворог бив по місту, яке спало. По будинках з мирними людьми. У своїх пропагандистських новинах країна-терорист називає їх "військовими об’єктами".



Понад 100 людей постраждали, є загиблі. Й рятувальники продовжують розбирати завали… Столиця України в диму від пожеж. Після страшної ночі на руїнах будинку батьки моляться, щоб син був живим. Це наша реальність", - йдеться в повідомленні.

Напередодні День жалоби оголосили також у Києві.

Читайте: З-під завалів зруйнованого будинку в Києву дістали тіла ще 5 загиблих

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Також читайте: Київщина зазнала комбінованого удару: є поранена, фіксуються пошкодження