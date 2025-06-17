УКР
Новини Атака безпілотників на Київщину
Київщина зазнала комбінованого удару: є поранена, фіксуються пошкодження

ракети,шахеди

У ніч проти 17 червня ворог масовано атакував Київську область безпілотниками та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.

Під ворожим ударом опинилися мирні населені пункти області. У Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Необхідна медична допомога надається. Пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.

У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання даху приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства.

Київська область (4267) обстріл (30978)
