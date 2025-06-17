Київщина зазнала комбінованого удару: є поранена, фіксуються пошкодження
У ніч проти 17 червня ворог масовано атакував Київську область безпілотниками та ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.
Під ворожим ударом опинилися мирні населені пункти області. У Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Необхідна медична допомога надається. Пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.
У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання даху приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль