Киевская область подверглась комбинированному удару: есть раненая, фиксируются повреждения

В ночь на 17 июня враг массированно атаковал Киевскую область беспилотниками и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОГА.

Под вражеским ударом оказались мирные населенные пункты области. В Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее резаная рана правого плеча. Необходимая медицинская помощь оказывается. Поврежден частный дом. В нем выбиты окна.

В Броварском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание крыши частного дома. Также фиксируется пожар хозяйственной постройки на территории предприятия.

