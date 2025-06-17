Киевская область подверглась комбинированному удару: есть раненая, фиксируются повреждения
В ночь на 17 июня враг массированно атаковал Киевскую область беспилотниками и ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОГА.
Под вражеским ударом оказались мирные населенные пункты области. В Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее резаная рана правого плеча. Необходимая медицинская помощь оказывается. Поврежден частный дом. В нем выбиты окна.
В Броварском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание крыши частного дома. Также фиксируется пожар хозяйственной постройки на территории предприятия.
