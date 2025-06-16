РУС
Новости Атака БпЛА на Киевщину
Движение вражеских БПЛА зафиксировано на Киевщине: работают Силы ПВО

ПВО работает по дронам

Вечером понедельника, 16 июня, в Киевской области работают Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских ударных беспилотников.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 16 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

