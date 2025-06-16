Движение вражеских БПЛА зафиксировано на Киевщине: работают Силы ПВО
Вечером понедельника, 16 июня, в Киевской области работают Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских ударных беспилотников.
Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Жителей области призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что вечером 16 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль