Рух ворожих БпЛА зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

ППО працює по дронах

Ввечері понеділка, 16 червня, в Київській області працюють Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що ввечері 16 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

