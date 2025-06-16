Рух ворожих БпЛА зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО
Ввечері понеділка, 16 червня, в Київській області працюють Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських ударних безпілотників.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Мешканців області закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що ввечері 16 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.
