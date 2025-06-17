В Киевской области 18 июня объявлен Днем траура

18 июня 2025 года объявлено Днем траура по погибшим в результате российских ударов по Киеву.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот день будут приспущены государственные флаги, запрещены любые развлекательные мероприятия. Этой ночью враг бил по городу, который спал. По домам с мирными людьми. В своих пропагандистских новостях страна-террорист называет их "военными объектами".



Более 100 человек пострадали, есть погибшие. И спасатели продолжают разбирать завалы... Столица Украины в дыму от пожаров. После страшной ночи на руинах дома родители молятся, чтобы сын был жив. Это наша реальность", - говорится в сообщении.

Накануне День траура объявили также в Киеве.

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

