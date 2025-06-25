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Новости Атака на Днепр
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Удар РФ по Днепру: 152 человека в больнице, среди них - 13 детей. 18 человек в "тяжелом" состоянии.

Атака РФ на Днепр 24 июня

Сейчас более 150 пострадавших из-за вчерашнего удара РФ по Днепру находятся в больницах.

Об этом журналистам сообщили в Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что по состоянию на 8 часов утра о состоянии пострадавших в Днепре в результате ракетной атаки 24 июня в стационарах находится 152 пострадавших, из них - 13 детей.

"Тяжелых - 18, средних - 134, из них детей - 13. Часть из них уже готовится на выписку сегодня", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига об ударе РФ по Днепру: Пока лидеры собираются на саммит НАТО, Россия посылает сигнал террора

Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру и Самару.

В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки. Как сообщалось, в Днепре погибло 18 жителей. В н.п. Самар агрессор убил двух человек.

Автор: 

Днепр (4457) обстрел (28205) ранение (3405) Днепропетровская область (4150) Днепровский район (113)


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Головне,що Єрмакт похвалився серійним виробництвом балістичних ракет. А жителі Дніпра розхльобують.
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25.06.2025 09:23 Ответить
Дніпро....
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25.06.2025 09:30 Ответить
Якщо Україна почне відповідати по маскві - то війна швидко закінчиться , а це нікому не потрібно крім самих українців.
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25.06.2025 09:59 Ответить
Москву пора превратить в дымящийся котлован. Чтоб зарево горящей столицы русни было видно даже из космоса.
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25.06.2025 10:11 Ответить
Де Радбез ООН? Ах да зелупі це непотрібно, як і какая разніца
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25.06.2025 10:20 Ответить
расіяни - лайно. І як лайно не прокрутиш назад щоб вийшла рум'яна булочка, так і з расіян ніколи не буде людей
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25.06.2025 10:25 Ответить
Ударів у відповідь традиційно нема. Непокаране зло постійно повертаєтся тому, що жертва агрессії не чинить спротиву. Це якась повна ні на що не здатність.
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25.06.2025 11:44 Ответить
Зе и ко, де адекватна відповідь
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25.06.2025 12:06 Ответить
 
 