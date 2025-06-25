Удар РФ по Днепру: 152 человека в больнице, среди них - 13 детей. 18 человек в "тяжелом" состоянии.

Сейчас более 150 пострадавших из-за вчерашнего удара РФ по Днепру находятся в больницах.

Об этом журналистам сообщили в Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что по состоянию на 8 часов утра о состоянии пострадавших в Днепре в результате ракетной атаки 24 июня в стационарах находится 152 пострадавших, из них - 13 детей.

"Тяжелых - 18, средних - 134, из них детей - 13. Часть из них уже готовится на выписку сегодня", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру и Самару.

В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки. Как сообщалось, в Днепре погибло 18 жителей. В н.п. Самар агрессор убил двух человек.